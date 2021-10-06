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بعد تصريحه بالاعتزال.. عبد الله مشرف: مفيش فنان بيعتزل ()

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بعد تصريحه بالاعتزال.. عبد الله مشرف: مفيش فنان بيعتزل (فيديو) بعد تصريحه بالاعتزال.. عبد الله مشرف: مفيش فنان بيعتزل ()

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نفي الفنان عبدالله مشرف، الاربعاء، الاخبار المتداوله بخصوص اعتزاله الفن، موضحا أنه كان يمزح بأحدى البرامج التلفزيونيه عن قله الفن وعدم تعاقده على اعمال فنية بعد ظهور قائلا:«مفيش فنان بيعتزل»

وقال «عبدالله» خلال استضافته ببرنامج «الستات مبيعرفوش يكدبوا» والذي تقدمة الاعلامية منى عبدالغني وإيمان عز الدين :«مقولتش أنا هعتزل الفن، ومفيش فنان بيعتزل، قولت كدا من قلة الشغل، بمعني اني قربت اعتزل الفن بسبب عدم وجود ادوار تقدم لي»

وأضاف:«وهذا الامر حدث خلال احدى البرامج كنت بهزر، لان مفيش شغل اصلا، مش مقطع بعضه، والكل كان بيقول الدنيا هترجع بعد كورنا، والمنتجيين محدش بقى يعمل شغل كله توقف»

المصرى اليوم

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