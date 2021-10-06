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جنوب سيناء تحتفل بانتصارات أكتوبر بافتتاح عدة مشروعات خدمية وسياحية

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جنوب سيناء تحتفل بانتصارات أكتوبر بافتتاح عدة مشروعات خدمية وسياحية جنوب سيناء تحتفل بانتصارات أكتوبر بافتتاح عدة مشروعات خدمية وسياحية

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تحتفل محافظة جنوب سيناء بانتصارات حرب أكتوبر بافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والسياحية المقررةبعد غد الجمعة وتفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اللمسات الأخيرة لعدداً من المشروعات الخدمية والتنموية بمدينة طور سيناء وذلك قبل افتتاحها يوم غدٍ الجمعة 8 أكتوبر الجاري ضمن احتفالات الذكري ال48 لنصر أكتوبر المجيد وتفقد المحافظ خلال الجولة مركز الطوارئ والكوارث، يرافقه الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ.

وتفقد المحافظ البيوت البدوية بالجبيل والتي سيتم افتتاحها رئاسياً.

وتفقد المحافظ خلال الجولة مسجد أرض الجمعية بمنطقة إسكان الجمعية بطور سيناء وقرأ الفاتحة على روح والدة من قام ببناء المسجد كصدقة جارية على روح والدته، وافتتاح أعمال طريق حمام موسى.

وشدد على سرعة الانتهاء من الأعمال، وافتتاح والطرق المحيطة به بحضور وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية وعدد من الوزراء وسيتم نقل صلاة الجمعة على الهواء مباشرة ويلقي خطبة الجمعة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

المصرى اليوم

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