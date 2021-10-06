أخبار عاجلة

"البيئة": استقبال 12 ألف طلب إلكتروني لترقيم قرابة 213 ألف رأس من الإبل -
"الموارد البشرية" بالقصيم تسترد حقوقًا متأخرة للعاملين بـ4520914 ريالًا -
التحالف: تدمير زورقين مفخخين يتبعان الميليشيا الحوثية وإحباط تنفيذ هجوم وشيك -
"المواصفات والمقاييس" تنظّم ملتقاها الخامس.. الإثنين المقبل -
وزير الاستثمار: 6.4 تريليون ريال مستهدف الناتج المحلي للمملكة -
رئيس مصلحة الضرائب: البنوك انضمت إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية كمتلقية للفواتير -
عصابة ريا وسكينة الإسكندرية يتم ضبها بالقاهرة -
«التعليم» توقع اتفاقية مع ناشيونال جيوجرافيك لوضع مناهج الصفوف من الرابع إلى السادس الابتدائي -
الجيزة ترفع 200 طن مخلفات ورتش بحدائق الاهرام -
اجتماع وزاري لبحث كيفية التحول نحو الاقتصاد الأخضر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

دراسة: 1.382 مليار متر وفرًا في مياه ري القمح باستخدام الطرق الحديثة

Print
دراسة: 1.382 مليار متر وفرًا في مياه ري القمح باستخدام الطرق الحديثة دراسة: 1.382 مليار متر وفرًا في مياه ري القمح باستخدام الطرق الحديثة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت دراسة حديثة بجامعة بنها قدمتها المهندسة هبه حسني محمود محمد لقطاعي الدراسات العليا والبحوث، للحصول على درجة الدكتوراة في تخصص الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعه بمشتهر، عن الآثار الاقتصاديه لاستخدام الموارد المائيه المصريه على التنمية الإقتصادية.

وأشارت الباحثة إلى أن هناك عددًا كبيرًا من المزارعين مازال متمسكا باستخدام أساليب الري المتوارثه والقائمة على الغمر بالمياة والإسراف الكبير في استخدامها وزيادة الفاقد من المياة في استخدام الري السطحي، مشيرة إلى ان الأمر يتطلب أهمية استبدال تلك الاساليب المتوارثه بطرق الري الحديثه مثل الري بالرش والري بالتنقيط بهدف ترشيد استخدام المياه وتوجيهها إلى عمليات التنمية واستصلاح الآراضي اللازمه لإنتاج الغذاء في .

وأوضحت الباحثة أن نتائج الدراسة قد كشفت أن كمية الوفر المائي لمحصول القمح طبقا لنظم الري بعينة الدراسة بمحافظة الشرقية للموسم الزراعي بلغت نحو 22.178 مليون م3، وكمية الوفر المائي لمحصول القمح طبقا لنظم الري الحديثه على مستوي جمهورية مصر العربية بلغت نحو 1.382 مليار م3.

كما كشفت النتائج ان كمية الوفر المائي لمحصول الذرة الشامية طبقا لنظم الري بعينة الدراسة بمحافظة الشرقية للموسم الزراعي بلغت نحو5.831 مليون م3، وكمية الوفر المائي لمحصول الذرة الشامية طبقا لنظم الري على مستوي الجمهورية بلغت نحو 105.8 مليون م3.

من جانبة أكد الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها للدراسات العليا والبحوث، حرص الجامعة على ربط خطتها الاستراتيجية والبحثية بالأهداف الاستراتيجية للدولة وخطة التكنولوجيا والعلوم والابتكار ورؤية مصر 2030، وبما يخدم المشروعات القومية وتوجهات الدولة وسياستها في التنمية المستدامة في مجالات الطاقة والمياه والغذاء والصحة العامة.

وأشار إلى أن الدولة المصرية في ظل القيادة السياسية الحالية تقوم ببعض المشروعات القومية الكبرى التي تهدف لترشيد استخدام المياه منها المشروع القومى لتأهيل الترع والذى يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، بالاضافه إلى المشروع القومى للتحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث وتشجيع المزارعين على هذا التحول، لما له من أثر واضح في ترشيد استهلاك المياه،، بالإضافة لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، مثل مشروع الاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بشرق الدلتا والاستفادة من مياه مصارف غرب الدلتا ومشروع مصرف المحسمة بالإضافة لإنشاء أكثر من 100 محطة خلط وسيط.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
البترول : دعم مساهمات قطاع البترول المصري في تحقيق وتنفيذ خطة التنمية المستدامة

البترول : دعم مساهمات قطاع البترول المصري في تحقيق وتنفيذ خطة التنمية المستدامة

شاهد.. إنقاذ مصري حاول الانتحار من جسر جابر الأحمد بالكويت

شاهد.. إنقاذ مصري حاول الانتحار من جسر جابر الأحمد بالكويت

وزير القوى العاملة يبحث توفير برامج تدريبية لتحسين أوضاع عمل المصريين بالخارج

وزير القوى العاملة يبحث توفير برامج تدريبية لتحسين أوضاع عمل المصريين بالخارج

200 فرد من «أهل مصر» في زيارة سياحية لمتحف المجوهرات الملكية (صور)

200 فرد من «أهل مصر» في زيارة سياحية لمتحف المجوهرات الملكية (صور)