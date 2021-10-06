دراسة: 1.382 مليار متر وفرًا في مياه ري القمح باستخدام الطرق الحديثة

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كشفت دراسة حديثة بجامعة بنها قدمتها المهندسة هبه حسني محمود محمد لقطاعي الدراسات العليا والبحوث، للحصول على درجة الدكتوراة في تخصص الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعه بمشتهر، عن الآثار الاقتصاديه لاستخدام الموارد المائيه المصريه على التنمية الإقتصادية.

وأشارت الباحثة إلى أن هناك عددًا كبيرًا من المزارعين مازال متمسكا باستخدام أساليب الري المتوارثه والقائمة على الغمر بالمياة والإسراف الكبير في استخدامها وزيادة الفاقد من المياة في استخدام الري السطحي، مشيرة إلى ان الأمر يتطلب أهمية استبدال تلك الاساليب المتوارثه بطرق الري الحديثه مثل الري بالرش والري بالتنقيط بهدف ترشيد استخدام المياه وتوجيهها إلى عمليات التنمية واستصلاح الآراضي اللازمه لإنتاج الغذاء في مصر.

وأوضحت الباحثة أن نتائج الدراسة قد كشفت أن كمية الوفر المائي لمحصول القمح طبقا لنظم الري بعينة الدراسة بمحافظة الشرقية للموسم الزراعي بلغت نحو 22.178 مليون م3، وكمية الوفر المائي لمحصول القمح طبقا لنظم الري الحديثه على مستوي جمهورية مصر العربية بلغت نحو 1.382 مليار م3.

كما كشفت النتائج ان كمية الوفر المائي لمحصول الذرة الشامية طبقا لنظم الري بعينة الدراسة بمحافظة الشرقية للموسم الزراعي بلغت نحو5.831 مليون م3، وكمية الوفر المائي لمحصول الذرة الشامية طبقا لنظم الري على مستوي الجمهورية بلغت نحو 105.8 مليون م3.

من جانبة أكد الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها للدراسات العليا والبحوث، حرص الجامعة على ربط خطتها الاستراتيجية والبحثية بالأهداف الاستراتيجية للدولة وخطة التكنولوجيا والعلوم والابتكار ورؤية مصر 2030، وبما يخدم المشروعات القومية وتوجهات الدولة وسياستها في التنمية المستدامة في مجالات الطاقة والمياه والغذاء والصحة العامة.

وأشار إلى أن الدولة المصرية في ظل القيادة السياسية الحالية تقوم ببعض المشروعات القومية الكبرى التي تهدف لترشيد استخدام المياه منها المشروع القومى لتأهيل الترع والذى يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، بالاضافه إلى المشروع القومى للتحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث وتشجيع المزارعين على هذا التحول، لما له من أثر واضح في ترشيد استهلاك المياه،، بالإضافة لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، مثل مشروع الاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بشرق الدلتا والاستفادة من مياه مصارف غرب الدلتا ومشروع مصرف المحسمة بالإضافة لإنشاء أكثر من 100 محطة خلط وسيط.