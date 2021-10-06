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محافظ الشرقية ومدير الأمن يتقدمان مشيعي جثماني «شهيدي الإسماعيلية» (صور)

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محافظ الشرقية ومدير الأمن يتقدمان مشيعي جثماني «شهيدي الإسماعيلية» (صور) محافظ الشرقية ومدير الأمن يتقدمان مشيعي جثماني «شهيدي الإسماعيلية» (صور)

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في جنازة عسكرية وشعبية مهيبة تقدمها الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، واللواء محمد والي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، الأربعاء، تم تشييع جثمان شهيدي الواجب والوطن، المقدم أحمد جابر نصار، والرائد عبدالرحمن عادل، اللذان استشهدا أثناء تأدية عملهم وواجبهما الوطني بمحافظة الإسماعيلية.

قام المحافظ بمصافحة أسرة الشهيدين، مقدماً واجب العزاء والمواساة لأسرتيهما ولأهالي مركز الزقازيق، مؤكدا أننا لن ننسي شهداء الواجب والوطن وستظل ذكراهم في أذهاننا خالدة تقديراً لما قدموه من تضحيات غالية ودماء ذكية روت أرض الوطن دفاعا عن أمنه واستقراره.

كما أعرب محافظ الشرقية عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرتي الشهيدين ضحايا الواجب الوطني، داعياً المولي عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جناته ويلهم أسرتيهما الصبر والسلوان.

وأشاد محافظ الشرقية بدور رجال الشرطة في حفظ الأمن والتصدي للعناصر الاجرامية، والقضاء على البؤر الإرهابية التي تهدد أمن وإستقرار البلاد.

حضر الجنازة الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور أحمد عبدالمعطي نائب المحافظ، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والمستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والشرطية والتنفيذية والمواطنين.

المصرى اليوم

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