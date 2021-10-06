توزيع شنط وأدوات وزي مدرسي على أبناء اليتامى والأرامل في جنوب سيناء

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وزّع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عددا من الشنط والأدوات المدرسية والزي المدرسي لجميع المراحل التعليمية قبل الجامعي على أبناء اليتامى والأرامل والمطلقات وغير القادرين، في الاحتفال بالذكرى 48 لنصر أكتوبر المجيد بحضور اللواء ايمن الشريف السكرتير العام، والمهندس احمد الاسكندراني السكرتير العام المساعد.

وأعلن المحافظ في بيان، الأربعاء، أن تلك المستلزمات والزي المدرسي لجميع مدن المحافظة بإجمالي 1650 شنطة مشيرا إلى ان تلك المستلزمات مقدمة من لجنة الزكاة بالأزهر الشريف وقدم المحافظ الشكر لفضيلة الإمام الاكبر شيخ الأزهر وجميع العاملين بتلك المؤسسة الكبيرة لدعمهم الدائم لأهالي جنوب سيناء في المجالات المختلفة والقوافل الطبية.