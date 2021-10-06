هاني عادل ينافس تارا عماد في «هزر فزر مع لولي»

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يحل عدد من نجوم الفن ضيوفًا على برنامج «هزر فزر مع لولي» الذي تقدمه الفنانة ليلى زاهر، السبت والأحد المقبلين، على قناة cbc، في تمام الساعة العاشرة مساء.

ينقسم النجوم خلال الحلقة إلى فريقين يتنافسان عبر مجموعة من الألعاب المختلفة؛ الأول يضم الفنان هاني عادل وسمر مرسي وخالد عليش، والثاني يضم الفنانة تارا عماد ومحمد مهران وثراء جبيل.

يذكر أن برنامج «هزر فزر مع لولي» عبارة عن منافسة تتضمن جولتين من الألعاب، بين فريقين من الضيوف في كل حلقة، وتقدمه الفنانة ليلى زاهر يومي السبت والأحد من كل أسبوع، في تمام الساعة العاشرة مساء، عبر قناة cbc.