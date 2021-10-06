أخبار عاجلة

"البيئة": استقبال 12 ألف طلب إلكتروني لترقيم قرابة 213 ألف رأس من الإبل -
"الموارد البشرية" بالقصيم تسترد حقوقًا متأخرة للعاملين بـ4520914 ريالًا -
التحالف: تدمير زورقين مفخخين يتبعان الميليشيا الحوثية وإحباط تنفيذ هجوم وشيك -
"المواصفات والمقاييس" تنظّم ملتقاها الخامس.. الإثنين المقبل -
وزير الاستثمار: 6.4 تريليون ريال مستهدف الناتج المحلي للمملكة -
رئيس مصلحة الضرائب: البنوك انضمت إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية كمتلقية للفواتير -
عصابة ريا وسكينة الإسكندرية يتم ضبها بالقاهرة -
«التعليم» توقع اتفاقية مع ناشيونال جيوجرافيك لوضع مناهج الصفوف من الرابع إلى السادس الابتدائي -
الجيزة ترفع 200 طن مخلفات ورتش بحدائق الاهرام -
اجتماع وزاري لبحث كيفية التحول نحو الاقتصاد الأخضر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

هاني عادل ينافس تارا عماد في «هزر فزر مع لولي»

Print
هاني عادل ينافس تارا عماد في «هزر فزر مع لولي» هاني عادل ينافس تارا عماد في «هزر فزر مع لولي»

لاقتراحات اماكن الخروج

يحل عدد من نجوم الفن ضيوفًا على برنامج «هزر فزر مع لولي» الذي تقدمه الفنانة ليلى زاهر، السبت والأحد المقبلين، على قناة cbc، في تمام الساعة العاشرة مساء.

ينقسم النجوم خلال الحلقة إلى فريقين يتنافسان عبر مجموعة من الألعاب المختلفة؛ الأول يضم الفنان هاني عادل وسمر مرسي وخالد عليش، والثاني يضم الفنانة تارا عماد ومحمد مهران وثراء جبيل.

يذكر أن برنامج «هزر فزر مع لولي» عبارة عن منافسة تتضمن جولتين من الألعاب، بين فريقين من الضيوف في كل حلقة، وتقدمه الفنانة ليلى زاهر يومي السبت والأحد من كل أسبوع، في تمام الساعة العاشرة مساء، عبر قناة cbc.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إصابة سائق انفجر في وجهه إطار سيارته أثناء تغييره في المنيا

إصابة سائق انفجر في وجهه إطار سيارته أثناء تغييره في المنيا

أوهمهم بامتلاكه شركة سياحة.. ضبط نصاب احتال على راغبي السفر للعمل بالخارج

أوهمهم بامتلاكه شركة سياحة.. ضبط نصاب احتال على راغبي السفر للعمل بالخارج

البترول : دعم مساهمات قطاع البترول المصري في تحقيق وتنفيذ خطة التنمية المستدامة

البترول : دعم مساهمات قطاع البترول المصري في تحقيق وتنفيذ خطة التنمية المستدامة

إدارة مهرجان الجونة تعلن السيطرة على حريق مسرح البلازا

إدارة مهرجان الجونة تعلن السيطرة على حريق مسرح البلازا