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احتفالا بانتصارات أكتوبر.. 3 آلاف مشارك من 17 محافظة يشهدون انطلاق بطولة شرم الشيخ لسباقات الهجن

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احتفالا بانتصارات أكتوبر.. 3 آلاف مشارك من 17 محافظة يشهدون انطلاق بطولة شرم الشيخ لسباقات الهجن احتفالا بانتصارات أكتوبر.. 3 آلاف مشارك من 17 محافظة يشهدون انطلاق بطولة شرم الشيخ لسباقات الهجن

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على مدى 3 أيام متواصلة تشهد مدينة شرم الشيخ غدًا الخميس انطلاق بطولة سباقات الهجن بمشاركة نحو 1500 هجن و3000 مشارك من 17 محافظة مصرية مختلفة.

وتفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، يرافقه اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ الاستعدادات النهائية لإقامة البطولة التي ستقام بمضمار سباقات الهجن والفروسية بشرم الشيخ في الفترة من 7 إلى 9 اكتوبر 2021.

وتابع المحافظ اعمال الاستعدادات الخاصة باقامة البطولة وقدوم وتسكين الوفود وتجميع الهجن والفحص والتسجيل بمنطقة المضمار.

وأشار المحافظ ان تلك البطولة تقام ضمن الاحتفال بالذكرى 48 لانتصارات حرب اكتوبر المجيدة، حيث تم التنسيق بين مديريات الطب البيطري، والزراعة، والصحة، لاستقبال الهجن التي ستشارك في السباق، وإجراء كافة الفحوصات والتحاليل للتأكد من سلامتها، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية الخاصة بمنع انتشار ويعد سباق الهجن أحد السباقات التراثية للقبائل البدوية، ويسهم في تنشيط السياحة بمدينة شرم الشيخ.

كانت محافظة جنوب سيناء قد انتهت من تطوير المضمار ومن المقرر افتتاح أعمال التطوير قبل انطلاق السباق، وتتضمن أعمال التطوير إنشاء طريق مخصص لعربات البث المباشر التلفزيوني، ومعلق الميدان والإسعاف وعناصر التأمين بعرض 5 أمتار، وطول 6 كيلومترات، ورفع كفاءة الطريق المستخدم للأفراد حاملي وسائل التحكم، للسيطرة على الهجن أثناء السباقات بطول 6 كيلو مترات، وعرض 25 مترًا، وزرع أعمدة إضاءة ليلية على الاتجاهين يمين ويسار بطول طريق السباق حتي يكون المضمار امنا للمتسابقين.

المصرى اليوم

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