المبعوث الأممي لليمن: يجب تنفيذ اتفاق الرياض

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أعلن تحالف دعم الشرعية، الذي تقوده السعودية مساء اليوم الأربعاء تدمير 3 زوارق مفخخة جهزت لتنفيذ عمليات عدائية وهجمات وشيكة، مؤكدا تنفيذ عملية استهداف موقع لتجميع وتفخيخ الزوارق في محافظة الحديدة.

وقال التحالف، في بيان له اليوم "إن جهوده أسهمت في حماية خطوط الملاحة في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".

وأضاف "جهودنا أسهمت في حماية خطوط الملاحة في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".

وفي وقت سابق اليوم، شدد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس جروندبرج، على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض لدعم الاستقرار وعمل مؤسسات الدولة.

وقال جروندبرج إن هناك حاجة ملحة لتغيير المسار والعمل نحو تسوية سياسية تشمل الجميع وتنهي النزاع بشكل كامل وتسمح لليمن بالتعافي والنمو. يشار إلى أن هانس جروندبرج كان اختتم أمس الثلاثاء، زيارة إلى الرياض استمرت 3 أيام.