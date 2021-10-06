محافظ بني سويف يزور القاعدة الجوية بدنديل لتهنئة قياداتها بذكرى نصر أكتوبر (صور)

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زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، الأربعاء، القاعدة الجوية بدنديل، لتقديم التهنئة لقيادات وأفراد القاعدة الجوية بالذكرى الـــ 48 لنصر أكتوبر المجيد، حيث كان في استقباله العميدطيار أركان حرب :علاء الدين ظهران قائد القاعدة الجوية، وعدد من الضباط الطيارين،وقد رافق المحافظ خلال الزيارة كل من :الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،السيد بلال حبش نائب المحافظ ،العميد عماد الدين عبدالسميع المستشار العسكري للمحافظة.

وقدم محافظ بني سويف التهنئة لقائد القاعدة الجوية بهذه المناسبة، مشيرا إلى دور القوات المسلحة الحيوي وأهميتها بالنسبة للدفاع عن مصر وما أظهره نسور الجو من الضباط الطيارين من شجاعة فائقة في حماية سماء الوطن وصد العدوان وتحرير كل ذرة من تراب الوطن، مشيراً إلى أن كافة مؤسسات الدولة تثمن ما تقوم به قواتنا المسلحة في الذود عن الوطن، بجانب دورها التنموي في مسيرة التنمية والنهوض بالوطن.

وأشار المحافظ «د. محمد هاني غنيم» إلى أن الاحتفال بهذا اليوم من كل عام يعد تعبيرًا صادقًا عن تضحيات الشعب المصرى من أجل الوطن واسترداد كرامته، مؤكدًا أن نصر السادس من أكتوبر عام 1973 جسد ملحمة وطنية عربية تاريخية وكانت علامة فارقة في تاريخ مصر والعرب، استعادت خلالها الأمتان المصرية والعربية العزة والكرامة.