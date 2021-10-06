أخبار عاجلة

رئيس مصلحة الضرائب: البنوك انضمت إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية كمتلقية للفواتير -
عصابة ريا وسكينة الإسكندرية يتم ضبها بالقاهرة -
«التعليم» توقع اتفاقية مع ناشيونال جيوجرافيك لوضع مناهج الصفوف من الرابع إلى السادس الابتدائي -
الجيزة ترفع 200 طن مخلفات ورتش بحدائق الاهرام -
اجتماع وزاري لبحث كيفية التحول نحو الاقتصاد الأخضر -
استمرار أعمال تطوير منطقة المطار استعدادا لاحتفالية الكباش الفرعونى بالأقصر -
إزالة 28 حالة تعدي على أملاك الدولة ومنافع الري غرب الأقصر -
«رسلان» يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب (تفاصيل) -
جامعة المنيا تُطلق حملات للتبرع بالدم والبلازما -
قيادات الداخلية تصطحب أبناء الشهداء إلى المدارس (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ بني سويف يزور القاعدة الجوية بدنديل لتهنئة قياداتها بذكرى نصر أكتوبر (صور)

Print
محافظ بني سويف يزور القاعدة الجوية بدنديل لتهنئة قياداتها بذكرى نصر أكتوبر (صور) محافظ بني سويف يزور القاعدة الجوية بدنديل لتهنئة قياداتها بذكرى نصر أكتوبر (صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، الأربعاء، القاعدة الجوية بدنديل، لتقديم التهنئة لقيادات وأفراد القاعدة الجوية بالذكرى الـــ 48 لنصر أكتوبر المجيد، حيث كان في استقباله العميدطيار أركان حرب :علاء الدين ظهران قائد القاعدة الجوية، وعدد من الضباط الطيارين،وقد رافق المحافظ خلال الزيارة كل من :الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،السيد بلال حبش نائب المحافظ ،العميد عماد الدين عبدالسميع المستشار العسكري للمحافظة.

وقدم محافظ بني سويف التهنئة لقائد القاعدة الجوية بهذه المناسبة، مشيرا إلى دور القوات المسلحة الحيوي وأهميتها بالنسبة للدفاع عن وما أظهره نسور الجو من الضباط الطيارين من شجاعة فائقة في حماية سماء الوطن وصد العدوان وتحرير كل ذرة من تراب الوطن، مشيراً إلى أن كافة مؤسسات الدولة تثمن ما تقوم به قواتنا المسلحة في الذود عن الوطن، بجانب دورها التنموي في مسيرة التنمية والنهوض بالوطن.

وأشار المحافظ «د. محمد هاني غنيم» إلى أن الاحتفال بهذا اليوم من كل عام يعد تعبيرًا صادقًا عن تضحيات الشعب المصرى من أجل الوطن واسترداد كرامته، مؤكدًا أن نصر السادس من أكتوبر عام 1973 جسد ملحمة وطنية عربية تاريخية وكانت علامة فارقة في تاريخ مصر والعرب، استعادت خلالها الأمتان المصرية والعربية العزة والكرامة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
شاهد.. إنقاذ مصري حاول الانتحار من جسر جابر الأحمد بالكويت

شاهد.. إنقاذ مصري حاول الانتحار من جسر جابر الأحمد بالكويت

وزير القوى العاملة يبحث توفير برامج تدريبية لتحسين أوضاع عمل المصريين بالخارج

وزير القوى العاملة يبحث توفير برامج تدريبية لتحسين أوضاع عمل المصريين بالخارج

200 فرد من «أهل مصر» في زيارة سياحية لمتحف المجوهرات الملكية (صور)

200 فرد من «أهل مصر» في زيارة سياحية لمتحف المجوهرات الملكية (صور)

بيتمرن بأخوه الصغير وبياكل 6 وجبات في اليوم وبيعشق السمين والحلويات.. صاحب أغرب دراع في مصر

بيتمرن بأخوه الصغير وبياكل 6 وجبات في اليوم وبيعشق السمين والحلويات.. صاحب أغرب دراع في مصر