عبدالله مشرف: مبحبش المسرح.. واسمي أخدته من أمي

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

أكد الفنان عبدالله مشرف أنه لا يوجد فنان يعتزل، ولا صحة لما تداوله البعض بشأن اعتزاله، موضحًا أن تلك الشائعة ظهرت لأنه كان في أحد البرنامج ويسخر من قلة الشغل، قائلًا: «الشغل مش مقطع بعضه زي زمان واللي بيشتغل زي اللي مبيشتغلش».

أضاف مشرف خلال حواره إلى برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» الذي تقدمه الفنانة منى عبدالغني والإعلامية هبة الأباصيري وإيمان عز الدين على قناة «CBC»، أنه خريج معهد فنون مسرحية، وأن اسمه عبدالله محمد عبدالله وحصل على اسمه من والدته فاطمة على مشرف، متابعًا أنه تم إيقاف تصوير فيلم «الهروب» 5 مرات لأنه كان يقلد «المليجي» لأحمد زكي.

تابع أنه اشترك كذلك مع أحمد زكي في فيلم «البيضة والحجر»، والفنان الراحل كان يقلد الفنانين وكان معهم المخرج على عبدالخالق وقال لزكي إنه يقلد الفنانين ويتقمص بشكل مختلف.

لفت إلى أنه كان يحب الفن والسينما منذ طفولته وكان يجعل اخواته يجلسون في المنازل ليشاهدوا تقليده للأعمال الدرامية المختلفة، وابتكر شخصيات تتحدث بطريقة معينة ومن بعدها أصبحت صفة ملازمة له في حديثه في أغلب الأعمال، متابعًا: أنا لو ماتلي حد مش هروح المسرح مش زي ما ناس كتير بتعمل تقول أنا هروح المسرح حتى لو فيه وفاة، وكنت لما بمثل أقول إن المحكمة حكمت بحبس المتهم 4 ساعات ومدير المسرح سمعني واتضايق«.

«الستات مايعرفوش يكدبوا» يذاع من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا.