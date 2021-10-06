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آسر ياسين عن ذكرى انتصارات أكتوبر : « وأبناؤها قادرون على تخطي المستحيل»

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آسر ياسين عن ذكرى انتصارات أكتوبر : «مصر وأبناؤها قادرون على تخطي المستحيل» آسر ياسين عن ذكرى انتصارات أكتوبر : « وأبناؤها قادرون على تخطي المستحيل»

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احتفل الفنان آسر ياسين، بالذكرى الـ48 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

ونشر آسر ياسين صورة معبرةً عن الاحتفال بتلك المناسبة، عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، معلقاً عليها: «لغاية يومنا ده لسة بنسمع عن بطولات وحقائق عن الانتصار الكاسح للجيش المصري العظيم في استرجاع سيناء متغلبًا على قوى عظمى.. إن دل على شيء فهو يثبت أن وأبنائها قادرين على تخطي المستحيل».

كان نجوم الوطن العربي، وجه التهنئة للمصريين بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر، عبر مقاطع بثتها القناة الأولى المصرية، وأبرزهم صابر الرباعي، كاظم الساهر، وائل جسار.

المصرى اليوم

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