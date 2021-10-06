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محمد الغباري عن إشادة بـ سمير فرج: لمسة وفاء

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محمد الغباري عن إشادة السيسي بـ سمير فرج: لمسة وفاء محمد الغباري عن إشادة بـ سمير فرج: لمسة وفاء

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قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إن الندوة التثقيفية التي شهدها الرئيس عبدالفتاح ، الأربعاء، ذكرت المواطنين بأمجاد وبطولات رجال القوات المسلحة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «إشادة الرئيس السيسي باللواء سمير فرج خلال الندوة التثقيفية اليوم لمسة وفاء رائعة وتعبير عن أصالة الشعب المصري».

وأضاف الغباري «رجال القوات المسلحة يتسمون بالاعتراف بأفضال الآخرين، ودائما يكون قائد الكتيبة نموذجًا للضباط الجديدة، لذلك أكد الرئيس السيسي أنه تعلم من اللواء سمير فرج القدرة على حل المشكلات».

المصرى اليوم

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