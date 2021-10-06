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يبحث مع «أبومازن» آخر تطورات القضية الفلسطينية وعملية السلام

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السيسي يبحث مع «أبومازن» آخر تطورات القضية الفلسطينية وعملية السلام يبحث مع «أبومازن» آخر تطورات القضية الفلسطينية وعملية السلام

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أجرى الرئيس عبدالفتاح ، مساء الأربعاء، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول مناقشة آخر التطورات فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وعملية السلام.

وأكد الرئيس استمرار الجهود المصرية الحثيثة تجاه القضية الفلسطينية بالتنسيق الوثيق مع الأشقاء الفلسطينيين، وذلك بهدف إعادة الحيوية لملف عملية السلام من اجل استعادة حقوق الشعب الفلسطيني وتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

من جانبه، ثمّن الرئيس الفلسطيني عمق وخصوصية العلاقات المصرية الفلسطينية في ظل ما يجمع بين الشعبين من روابط ممتدة، معبراً عن تقديره لجهود الدؤوبة ومساعيها المقدرة في دعم القضية الفلسطينية، استمراراً لدور مصر التاريخي في هذا الصدد وما يتسم به من ثبات بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

وتم التوافق خلال الاتصال على مواصلة التشاور والتنسيق الثنائي المكثف خلال الفترة القادمة إزاء مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

المصرى اليوم

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