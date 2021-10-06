محافظ الإسكندرية يتفقد معدات الصرف الصحي استعدادًا لاستقبال موسم شتاء 2022

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

مرتدياً «الكاب»، تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الأربعاء، معدات شركة الصرف الصحي بمحطة التنقية الشرقية، للوقوف على جاهزية الشركة لمجابهة نوات موسم الشتاء، ومراجعة كافة المعدات وسيارات شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة، وذلك في إطار خطة محافظة الإسكندرية لاستقبال موسم الشتاء 2021 / 2022، بحضور اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي، وجميع الجهات المعنية.

وأكد المحافظ أنه في ظل دعم ورعاية القيادة السياسية تم دعم محافظة الإسكندرية بعدد كبير من معدات وسيارات الصرف الصحي الجديدة للتعامل مع النوات الشديدة، بالإضافة إلى تمركز معدات الصرف الصحي بالنقاط الساخنة البالغ عددها 103 نقطة على مستوى المحافظة.

وأضاف «الشريف»، أن المحافظة بدأت مبكراً في استعدادات استقبال موسم الشتاء، مؤكداً أن هناك تنسيق تام وكامل بين الأجهزة التنفيذية المختلفة من المحافظة والأحياء والصرف الصحي والمياه لتجاوز أزمات النوات، بالإضافة إلى المتابعة اللحظية لاستقبال النوات ورفع درجة الطوارئ القصوى في جميع الجهات.

وقدم المحافظ الشكر لشركة الصرف الصحي وجميع الجهات التنفيذية على المجهود الكبير المبذول خلال الفترة الماضية.

وأكد أننا استطعنا العام الماضي تخطي موسم الأمطار بالتعاون والتكاتف التام والتنظيم بين الجميع، وستبقى الإسكندرية هذا العام أيضا من أفضل المحافظات لمواجهة النوات والسيول والأمطار.

من جانبه؛ أكد اللواء محمود نافع، أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على قدم وساق في إطار الإستعدادات لاستقبال موسم الأمطار.

وأشار أنه تم تنفيذ 36 مشروع بتكلفة 18 مليون جنيه، لحل مشاكل تراكم مياه الأمطار بالمناطق الساخنة، وتم الإنتهاء من 10 مشروعات وجاري الإنتهاء من المشروعات المتبقية.

وأوضح أنه يتم التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس ويتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة الشركة قبل بدء حالة الطقس السيء بـ48 ساعة.

مرتدياً "الكاب" .. محافظ الإسكندرية يتفقد معدات الصرف الصحي استعداداً لاستقبال موسم شتاء 2022 (صور)

مرتدياً "الكاب" .. محافظ الإسكندرية يتفقد معدات الصرف الصحي استعداداً لاستقبال موسم شتاء 2022 (صور)

مرتدياً "الكاب" .. محافظ الإسكندرية يتفقد معدات الصرف الصحي استعداداً لاستقبال موسم شتاء 2022 (صور)

مرتدياً "الكاب" .. محافظ الإسكندرية يتفقد معدات الصرف الصحي استعداداً لاستقبال موسم شتاء 2022 (صور)

مرتدياً "الكاب" .. محافظ الإسكندرية يتفقد معدات الصرف الصحي استعداداً لاستقبال موسم شتاء 2022 (صور)

مرتدياً "الكاب" .. محافظ الإسكندرية يتفقد معدات الصرف الصحي استعداداً لاستقبال موسم شتاء 2022 (صور)

مرتدياً "الكاب" .. محافظ الإسكندرية يتفقد معدات الصرف الصحي استعداداً لاستقبال موسم شتاء 2022 (صور)

مرتدياً "الكاب" .. محافظ الإسكندرية يتفقد معدات الصرف الصحي استعداداً لاستقبال موسم شتاء 2022 (صور)

مرتدياً "الكاب" .. محافظ الإسكندرية يتفقد معدات الصرف الصحي استعداداً لاستقبال موسم شتاء 2022 (صور)

مرتدياً "الكاب" .. محافظ الإسكندرية يتفقد معدات الصرف الصحي استعداداً لاستقبال موسم شتاء 2022 (صور)

مرتدياً "الكاب" .. محافظ الإسكندرية يتفقد معدات الصرف الصحي استعداداً لاستقبال موسم شتاء 2022 (صور)

مرتدياً "الكاب" .. محافظ الإسكندرية يتفقد معدات الصرف الصحي استعداداً لاستقبال موسم شتاء 2022 (صور)

مرتدياً "الكاب" .. محافظ الإسكندرية يتفقد معدات الصرف الصحي استعداداً لاستقبال موسم شتاء 2022 (صور)

مرتدياً "الكاب" .. محافظ الإسكندرية يتفقد معدات الصرف الصحي استعداداً لاستقبال موسم شتاء 2022 (صور)

مرتدياً "الكاب" .. محافظ الإسكندرية يتفقد معدات الصرف الصحي استعداداً لاستقبال موسم شتاء 2022 (صور)

مرتدياً "الكاب" .. محافظ الإسكندرية يتفقد معدات الصرف الصحي استعداداً لاستقبال موسم شتاء 2022 (صور)