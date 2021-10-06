بعد 15 سنة من «أوقات فراغ».. أحمد حداد يخوض أول تجاربه الإخراجية في «أما عن حالة الطقس»

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انتهى المخرج أحمد حداد من تصوير آخر مشاهد فيلمه الجديد فيلم «أما عن حالة الطقس»، والمقرر عرضه في عدة مهرجانات سينمائية قريبًا.

أحمد حداد

ويعد الفيلم التجربة الإخراجية الطويلة الأولى للمخرج أحمد حداد، الذي يخوض أيضا دور البطولة كممثل، في أجدد تجاربه التمثيلية في عالم السينما بعد 15 سنة عن دوره الشهير في فيلم «أوقات فراغ»، وتدور أحداثه حول مخرج شاب يعاني من اضطرابات عاطفية في نهاية الثلاثينات من عمره مع صراعه مع ماضيه ونوبات الفزع المستمرة.

ويجمع فيلم «أما عن حالة الطقس» في بطولته حنان يوسف وحسن الجريتلي وفريدة الجريدي وآسر البدراوي وداليا رمزي ونجلاء يونس وسامي داوود وعمر جاهين، وعدد من الوجوه الشابة والجديدة، منهم كريمان حجازي ونائل على وسحر حسين وسارة أصيل، بالإضافة إلى توليفة منوعة من النجوم ضيوف الشرف، من بينهم الفنانة ريهام عبدالغفور والمخرج خيري بشارة.