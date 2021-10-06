رددوا القسم.. حفل تخرج الدفعتين السابعة والثامنة لطلاب البرامج الدولية المشتركة بجامعة فاروس

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نظّمت جامعة فاروس بالإسكندرية، حفل تخرج الدفعتين السابعة والثامنة من طلاب البرامج الدولية المشتركة، مساء اليوم، ممن ينتسبون إلى كلية الهندسة من البرنامج المشترك مع جامعة KTH Royal Institute of Technology، وكلية العلوم المالية والإدارية من البرنامج المشترك مع Technological University Dublin بأيرلندا.

وشهد الحفل حضور كل من الدكتور محمود محيي الدين رئيس جامعة فاروس، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام العلمية والدكتورة ألبانيا نيسان منسق اتفاقية التعاون الدولى المشترك بين كلية الهندسة بجامعة فاروس وجامعة KTH وكاهال أوهاجن قنصل دولة أيرلندا بالقاهرة، كما شارك في الحفل عبر الفيديو من جامعة TU Dublin كل من الدكتورة كاترينا لولر عميدة كلية إدارة الأعمال، والدكتور أليكس جيبسون منسق البرنامج المشترك، والدكتور جون جيمسون رئيس قسم التجزئة.

وهنأ رئيس الجامعة الطلاب وأولياء أمورهم كما أكد على الخريجين أن يفتخروا أنهم خريجو جامعة فاروس وأن يكونوا سفراء لجامعتهم في كل مكان متمنيا لهم التوفيق في حياتهم العملية.

وقدمت الدكتورة منة الله جويد مدير العلاقات الدولية، نصائح للخريجين في المرحلة المقبلة من حياتهم التي تحتاج للتطور المستمر للتكيف مع متغيرات العصر،ووجه الدكتور محمد جابر أبوعلى عميد كلية الهندسة الشكر لجميع أعضاء هيئة التدريس بجامعة فاروس وشركائها الدوليين لما بذلوه من جهد كبير خاصة في ظل تحديات وباء كورونا في العام الدراسي الماضي.

وأدى الدكتور طارق طه عميد كلية العلوم المالية والإدارية والدكتور محمد عبدالفتاح رجب أمين عام الجامعة الطلاب عبدالرحمن أبوبكر ونورهان جمال درع التميز، تكريما لهم لحصولهم على الترتيب الأول على دفعة الكلية لعاميّ 2020 و2021.

وردد خريجو كلية الهندسة قَسَم المهنة الهندسية مع الدكتور هشام سعودي نقيب المهندسين بالإسكندرية ثم ردد خريجو كلية علوم المالية والإدارية ميثاق الشرف الأخلاقي مع الدكتور وائل مصطفى وكيل الكلية، واختتم الحفل بتوزيع الشهادات ورفع الكابات والتقاط الصور التذكارية.

رددوا القسم .. حفل تخرج الدفعة الثامنة لطلاب البرامج الدولية المشتركة بجامعة فاروس (صور)

رددوا القسم .. حفل تخرج الدفعة الثامنة لطلاب البرامج الدولية المشتركة بجامعة فاروس (صور)

رددوا القسم .. حفل تخرج الدفعة الثامنة لطلاب البرامج الدولية المشتركة بجامعة فاروس (صور)

رددوا القسم .. حفل تخرج الدفعة الثامنة لطلاب البرامج الدولية المشتركة بجامعة فاروس (صور)

رددوا القسم .. حفل تخرج الدفعة الثامنة لطلاب البرامج الدولية المشتركة بجامعة فاروس (صور)

رددوا القسم .. حفل تخرج الدفعة الثامنة لطلاب البرامج الدولية المشتركة بجامعة فاروس (صور)

رددوا القسم .. حفل تخرج الدفعة الثامنة لطلاب البرامج الدولية المشتركة بجامعة فاروس (صور)

رددوا القسم .. حفل تخرج الدفعة الثامنة لطلاب البرامج الدولية المشتركة بجامعة فاروس (صور)

رددوا القسم .. حفل تخرج الدفعة الثامنة لطلاب البرامج الدولية المشتركة بجامعة فاروس (صور)

رددوا القسم .. حفل تخرج الدفعة الثامنة لطلاب البرامج الدولية المشتركة بجامعة فاروس (صور)

رددوا القسم .. حفل تخرج الدفعة الثامنة لطلاب البرامج الدولية المشتركة بجامعة فاروس (صور)

رددوا القسم .. حفل تخرج الدفعة الثامنة لطلاب البرامج الدولية المشتركة بجامعة فاروس (صور)

رددوا القسم .. حفل تخرج الدفعة الثامنة لطلاب البرامج الدولية المشتركة بجامعة فاروس (صور)

رددوا القسم .. حفل تخرج الدفعة الثامنة لطلاب البرامج الدولية المشتركة بجامعة فاروس (صور)