إطلاق تريللر فيلم «العودة» بالتزامن مع عرضه العالمي الأول بمهرجان الجونة السينمائي

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أطلقت المخرجة سارة الشاذلي المقدمة الإعلانية لفيلمها الوثائقي «العودة»، وذلك قبل منافسته في الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي والذي يٌقام في الفترة ما بين 14 أكتوبر وحتى 22 المقبل.

وكشفت المقدمة الإعلانية عن لقطات من عودة سارة إلى مصر بعد قضاء 10 سنوات بالخارج، فنشاهدها في المطار وهي تحمل حقائبها، ثم في السيارة أثناء عودتها للمنزل، وأخيرًا أمام منزلها بينما تطرق الباب، لتدخل سارة ويبدأ معها الفيلم.

ويدور الفيلم حول والد سارة ذو ال 80 عامًا، وهو مفعم بالحيوية. وبسبب الوباء العالمي تنقلب خطط سارة رأسًا على عقب وتجد نفسها عالقة في منزل طفولتها مع والديها بعد أن عاشت خارج البلاد عشر سنوات.. بينما يقضون شهورًا معًا في العزل المنزلي، تشعر سارة بالحاجة إلى التقاط اللحظات الثمينة التي قضتها مع والدها في فيلم.. للمرة الأولى، تبدو عودة سارة إلى مصر صائبة.

مخرجة الفيلم سارة الشاذلي تخرجت من الجامعة الأمريكية بباريس في دراسات الأفلام، وبعد تخرجها عادت إلى مصر وعملت كمساعدة مخرج ومصورة..عُرض فيلمها الوثائقي «Jo» في مهرجان Cinemed الدولي للسينما المتوسطية في مونبلييه عام 2014 خلال تكريم المخرج المصري يوسف شاهين..وحصل آخر أفلامها القصيرة «إيزابيل» على جائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في المسابقة الرسمية «سينما الغد» في عام 2020.

وينافس فيلمها «العودة» في الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي من خلال مسابقة الأفلام الوثائقية.