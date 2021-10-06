أخبار عاجلة

رئيس مصلحة الضرائب: البنوك انضمت إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية كمتلقية للفواتير -
عصابة ريا وسكينة الإسكندرية يتم ضبها بالقاهرة -
«التعليم» توقع اتفاقية مع ناشيونال جيوجرافيك لوضع مناهج الصفوف من الرابع إلى السادس الابتدائي -
الجيزة ترفع 200 طن مخلفات ورتش بحدائق الاهرام -
اجتماع وزاري لبحث كيفية التحول نحو الاقتصاد الأخضر -
استمرار أعمال تطوير منطقة المطار استعدادا لاحتفالية الكباش الفرعونى بالأقصر -
إزالة 28 حالة تعدي على أملاك الدولة ومنافع الري غرب الأقصر -
«رسلان» يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب (تفاصيل) -
جامعة المنيا تُطلق حملات للتبرع بالدم والبلازما -
قيادات الداخلية تصطحب أبناء الشهداء إلى المدارس (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مباراة ضد اليابان بث مباشر في تصفيات كاس العالم 2022 .. كاملة بدون تقطيع

Print
مباراة السعودية ضد اليابان بث مباشر في تصفيات كاس العالم 2022 .. كاملة بدون تقطيع مباراة ضد اليابان بث مباشر في تصفيات كاس العالم 2022 .. كاملة بدون تقطيع

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

وكانت وزارة الرياضة ، أصدرت قرارا أمس بالسماح بحضور الجماهير بالطاقة الاستيعابية الكاملة للملعب، وبصفة استثنائية، ولأول مرة منذ جائحة كورونا، وذلك لتوفير الدعم الجماهيري لمنتخبها في مشواره نحو المونديال.

وتسمح السلطات السعودية، بحضور 60% فقط من الطاقة الاستيعابية لكل ملاعب الدوري المحلي، ووفق تدابير احترازية خاصة بسبب الجائحة.

وكان السعودي، قد حسم آخر مواجهة له مع المنتخب الياباني على ملعب الجوهرة المشعة بحسم تأهله لمونديال 2018، بهدف عن طريق لاعبه فهد المولد، رغم أن آخر مواجهة جمعت المنتخبين كانت في كأس آسيا 2019 بالإمارات، وانتهت يابانية بهدف دون رد.

يدخل المنتخب السعودي مباراة، برغبة تحقيق الفوز الثالث له على التوالي، بعد الفوز على فيتنام وعمان، ليحصد العلامة الكاملة، بـ6 نقاط، يتصدر بها مع المنتخب الأسترالي المجموعة الثانية، غير أن الأخير يتقدم بفارق الأهداف، حيث أحرز كل منتخب منهما 4 أهداف، بينما لم تتلق شباك أستراليا أي أهداف، في حين استقبل الأخضر السعودي هدفاً.

ويسعى الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي للحفاظ على التشكيل الذي خاض به المباراتين السابقتين، لكنه يفاضل بين عبدالرحمن العبود وعبد الرحمن غريب، لتعويض غياب جناحه المميز سالم الدوسري للإصابة.

وينتظر أن يعتمد رينارد على محمد العويس في حراسة المرمى، وأمامه سلطان الغنام، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، ياسر الشهراني، عبدالإله المالكي، محمد كنو، سلمان الفرج، فهد المولد، عبدالرحمن العبود وصالح الشهري.

على الجهة المقابلة، سيكون على هاجيمي موريياسو المدير الفني لمنتخب الساموراي، تفادي خسارة ثانية، قد تنال من حظوظه في بطاقة التأهل عن هذه المجموعة، خاصة بعد سقوطه المفاجئ على أرضه في الجولة الأولى من هذا الدور من التصفيات على يد ضيفه منتخب عمان بهدف دون رد.

واستفاق اليابان في الجولة الثانية، بفوز صعب على الصين بهدف دون رد عن طريق لاعبه يويا اوساكو، ليحصد به أول ثلاث نقاط،، يحتل بهم المركز الثالث بالتساوي مع المنتخب العماني.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ربط السعودية والإمارات عبر القطارات بنهاية 2022

ربط السعودية والإمارات عبر القطارات بنهاية 2022

حالة الطقس في السعودية اليوم.. أمطار ضباب ورياح ومكة الأعلى في العالم

حالة الطقس في السعودية اليوم.. أمطار ضباب ورياح ومكة الأعلى في العالم

ربط السعودية والإمارات عبر القطارات بنهاية 2022

ربط السعودية والإمارات عبر القطارات بنهاية 2022

طبيب المنتخب يصدم الجميع: الشناوي لم يكن سليما قبل لقاء ليبيا.. وغيابه 6 أسابيع

طبيب المنتخب يصدم الجميع: الشناوي لم يكن سليما قبل لقاء ليبيا.. وغيابه 6 أسابيع