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الصحة الفلسطينية: 18 وفاة و1091 إصابة بفيروس كورونا

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الصحة الفلسطينية: 18 وفاة و1091 إصابة بفيروس كورونا الصحة الفلسطينية: 18 وفاة و1091 إصابة بفيروس كورونا

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، الأربعاء، أن نسبة التعافي من فيروس «كورونا» في فلسطين بلغت 93.7% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.3% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأضارت الوزيرة، في تقريرها اليومي عن حالة الوباء في الأراضي الفلسطينية أنه تم تسجيل 18 وفاة و1091 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

ولفتت وزيرة الصحة، إلى وجود 80 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 185 مريضا، بينهم 19 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

فيما بلغ عدد الفحوصات: 7136، وعدد جرعات اللقاح المضاد للفيروس 1،156,653

المصرى اليوم

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