اللجنة المشتركة للاجئين: محاولة اقتحام جلسة السفير الإسرائيلي للأمم المتحدة تكريس للإرهاب

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت اللجنة المشتركة للاجئين أن محاولة اجلعاد أردان، السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، اقتحام جلسة للجمعية العامة «اللجنه الرابعة» التي كانت تناقش أوضاع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» هو تكريس لإرهاب الدولة المنُظم لدولة إسرائيل حتى في داخل مباني وأروقة الأمم المتحدة.

واعتبرت اللجنة المشتركة للاجئين أن إقدام أردان على اقتحام اجتماع للجمعية العامة حاملاً صورة لهتلر لمحاولة التحريض على المنهاج الفلسطيني بوصفه «معادٍ للسامية ويعلم الطلاب الكراهية والعنصرية» هو محاولة من الاحتلال للتغطية على جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

وشددت اللجنة بأن قادة الاحتلال هم من يجب أن يدانوا بالإرهاب ويحاكموا أمام محكمة الجنايات الدولية كمجرمي حرب خاصة جلعاد أردان مهندس سياسة التنكيل والقمع بحق الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال عندما كان يشغل مسؤولية ما يُسمى«وزير الأمن الداخلي».

واعتبرت أن ما قام به جلعاد أردن، يجب أن يكون درساً للأمم المتحدة ولإدارة الأونروا، بالتخلي عن سياسة الكيل بمكيالين أو الانحياز للاحتلال أو الخضوع لضغوطاته، والتعامل بمسؤولية ووضوح وجدية حول القضايا المُلحة والعاجلة التي تساهم في حماية اللاجئين الفلسطينيين وتوفير مقومات الصمود عبر توفير مقومات الحياة الكريمة له، حتى عودته إلى منازله التي هجر منها وفقا للقرار الأممي 194 المعطل منذ 73 عاما.