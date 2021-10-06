إيران تعرب عن قلقها إزاء أنشطة إسرائيلية مزعومة في جنوب القوقاز

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أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان عن قلق بلاده إزاء أنشطة إسرائيلية مزعومة في جنوب القوقاز، مشددا على أن طهران لن تتسامح مع أي تغييرات جيوسياسية هناك.

وذكر عبداللهيان، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في موسكو اليوم مع نظيره الروسي سيرجي لافروف أنهما ناقشا خلال محادثاتهما مباعث قلق طهران إزاء الوضع في جنوب القوقاز، مبديا قناعته بأن «المنطقة لن تتحمل المزيد من المطالب المفرطة.

وأضاف أن لدى طهران «نظرة إيجابية وأخوية» تجاه أذربيجان وإن إيران «ليست مرتاحة» إزاء التطورات السلبية في علاقاتها مع «أحد جيرانها».

وشدد عبداللهيان على أن مواقف إيران المؤيدة للقضية الفلسطينية واضحة تماما، مضيفا أن طهران «لن تتساهل» فيما يخص تصرفات إسرائيل الاستفزازية وضمان أمن إيران والمنطقة«.

وتوترت العلاقة بين إيران وأذربيجان بفرض حكومة باكو تعريفات مشددة على الشاحنات التي تنقل الوقود الإيراني إلى كاراباخ، ووأعربت إيران في هذه الظروف عن قلقها إزاء نقل عناصر لتنظيم «داعش» إلى منطقة نزاع كارباخ وشددت على أنها لن تتسامح مع «تواجد إسرائيلي» عند حدودها، وأجرت مناورات عسكرية واسعة النطاق عند حدود أذربيجان.