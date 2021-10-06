أخبار عاجلة

رئيس مصلحة الضرائب: البنوك انضمت إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية كمتلقية للفواتير -
عصابة ريا وسكينة الإسكندرية يتم ضبها بالقاهرة -
«التعليم» توقع اتفاقية مع ناشيونال جيوجرافيك لوضع مناهج الصفوف من الرابع إلى السادس الابتدائي -
الجيزة ترفع 200 طن مخلفات ورتش بحدائق الاهرام -
اجتماع وزاري لبحث كيفية التحول نحو الاقتصاد الأخضر -
استمرار أعمال تطوير منطقة المطار استعدادا لاحتفالية الكباش الفرعونى بالأقصر -
إزالة 28 حالة تعدي على أملاك الدولة ومنافع الري غرب الأقصر -
«رسلان» يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب (تفاصيل) -
جامعة المنيا تُطلق حملات للتبرع بالدم والبلازما -
قيادات الداخلية تصطحب أبناء الشهداء إلى المدارس (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

وزير إيطالي: لا قيود جديدة على الأنشطة والأشخاص في 2021-2022

Print
وزير إيطالي: لا قيود جديدة على الأنشطة والأشخاص في 2021-2022 وزير إيطالي: لا قيود جديدة على الأنشطة والأشخاص في 2021-2022

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي، أنه عند صياغة التوقعات للفترة المتبقية من العام الحالي والعام المقبل، نفترض عدم وجود قيود صحية جديدة على الأنشطة الاقتصادية وحركة الأشخاص.

وأضاف وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي دانييلي فرانكو، خلال جلسة استماع خاصة بوثيقة الاقتصاد والمالية المحدثة «Nadef»، أمام لجنتي الموازنة بمجلسي النواب والشيوخ الأربعاء أن «الوباء إذا استؤنف لأي سبب من الأسباب، فإن هذه المعطيات ستكون في خطر».

وأشار الوزير إلى أن «التنمية تجري بشكل كبير هذا العام، ونأمل أن يكون معدل النمو عامي 2023-2024 مرتفعا للغاية حتى لو كان هذا العام بنسبة 6٪ أمر غير قابل للتكرار».

واستدرك فرانكو بالقول إنه «مع ذلك أعتقد أن معدلات النمو الأعلى مقارنة بالعقود السابقة هي هدف الفترة من 2022-2026 والسنوات اللاحقة».

وقال: «نتوقع استعادة مستوى الناتج المحلي الإجمالي قبل الأزمة في الربع الثاني من عام 2022، أي قبل فصل مما توقعنا للعودة إلى هذا المستوى».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ضبط متهم بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وصلت لـ مليوني جنيه في سوهاج

ضبط متهم بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وصلت لـ مليوني جنيه في سوهاج

ضبط عنصر إجرامى بالقاهرة تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين وإعادة المسروقات

ضبط عنصر إجرامى بالقاهرة تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين وإعادة المسروقات

للتصدي لأي مواقف طارئة .. الدفع بسيارات إغاثة مجهزة بـ 8 طرق رئيسية ( التفاصيل )

للتصدي لأي مواقف طارئة .. الدفع بسيارات إغاثة مجهزة بـ 8 طرق رئيسية ( التفاصيل )

رئيس مصلحة الضرائب: البنوك انضمت إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية كمتلقية للفواتير

رئيس مصلحة الضرائب: البنوك انضمت إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية كمتلقية للفواتير