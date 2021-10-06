تعرف على أحدث إحصائيات كورونا حول العالم

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أظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة «كورونا»، حتى يوم الأربعاء أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين وأكثر من 833 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 236 مليونا وأكثر من 668 ألف اصابة، تعافى منهم 213 مليونا وما يقارب من 771 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 221 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الثلاثاء 411 ألفا و282 إصابة جديدة، أوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 7،493 ألف حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الثلاثاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: اميركا (1،811 وفاة)، وروسيا (895 وفاة)، والبرازيل (686 وفاة)، وأوكرانيا (317 وفاة)، والمكسيك (303 وفيات).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، اميركا (94،811 إصابة)، وبريطانيا (33,869 إصابة)، وتركيا (29,802 إصابة)، وروسيا (25,110 إصابات)، والبرازيل (20,528 إصابة).

وما تزال اميركا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات واصابات إجمالية.

وأشارت إلى أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (724،728 وفاة)، والبرازيل (598,871 وفاة)، والهند (449,568 وفاة)، والمكسيك (279,894 وفاة)، وروسيا (212,625 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أمريكا (44،781,200 إصابة)، والهند (33,871,881 إصابة)، والبرازيل (21,499,074 إصابة)، وبريطانيا (7,967,985 إصابة)، وروسيا (7,662,560 إصابة).