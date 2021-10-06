قوات الأمن التونسية تغلق قناة الزيتونة

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حاصرت قوات الأمن التونسية، الأربعاء، مقر «قناة الزيتونة» الخاصة لتنفيذ قرار سابق بالغلق صدر عن هيئة الاتصال المستقلة والمكلفة بإدارة قطاع الإعلام.

تشميع المقر

قال مسؤولون بإدارة القناة إن العناصر الأمنية ومعهم أعضاء من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (هايكا)، داهموا استديوهات التصوير وحجزوا معدات وقاموا بتشميع المقر.

وتقول الهيئة المنظمة للقطاع إن القناة تعمل منذ سنوات من دون ترخيص ومخالفة للقوانين لأن مؤسسها أسامة بن سالم هو أحد قيادات الحزب الحاكم سابقا، حركة النهضة الإسلامية، وفي ذلك مخالفة للقوانين المنظمة للقطاع.

تنفيذ القرار

قال هشام السنوسي عضو الهيئة لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): «صدر قرار بالغلق منذ 2014 لكن محاولات تنفيذ القرار باءت بالفشل، أغلقت القناة في 2015 لكنهم عادوا واستأنفوا البث».

وأوضح السنوسي أنه تم آخر تنبيه إلى القناة منذ يوليو 2020 قبل المرور إلى التنفيذ عبر القوة العامة.