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"القثامي" أمينًا لمحافظة الطائف

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"القثامي" أمينًا لمحافظة الطائف "القثامي" أمينًا لمحافظة الطائف

صدر قرار وزير الشؤون البلدية والقروية الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، بتعيين الدكتور المهندس أحمد بن عزيز القثامي أمينًا لمحافظة الطائف.

فيما أعرب "القثامي" عن شكره وتقديره لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن ‏عبدالله الحقيل بمناسبة تعيينه أمينًا لمحافظة الطائف، مؤكدًا أن هذه المسؤولية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة المحافظة وسكانها في ظل الدعم اللامحدود من الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- للقطاع البلدي الذي يعدُّ من أهم القطاعات الخدمية للتيسير على الأهالي وراحتهم.

يذكر أن "القثامي" تدرّج في العديد من المناصب القيادية، وكان يشغل وكيل الأمين للتعمير قبل تعيينه أمينًا للمحافظة، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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