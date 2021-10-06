أخبار عاجلة

رئيس مصلحة الضرائب: البنوك انضمت إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية كمتلقية للفواتير -
عصابة ريا وسكينة الإسكندرية يتم ضبها بالقاهرة -
«التعليم» توقع اتفاقية مع ناشيونال جيوجرافيك لوضع مناهج الصفوف من الرابع إلى السادس الابتدائي -
الجيزة ترفع 200 طن مخلفات ورتش بحدائق الاهرام -
اجتماع وزاري لبحث كيفية التحول نحو الاقتصاد الأخضر -
استمرار أعمال تطوير منطقة المطار استعدادا لاحتفالية الكباش الفرعونى بالأقصر -
إزالة 28 حالة تعدي على أملاك الدولة ومنافع الري غرب الأقصر -
«رسلان» يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب (تفاصيل) -
جامعة المنيا تُطلق حملات للتبرع بالدم والبلازما -
قيادات الداخلية تصطحب أبناء الشهداء إلى المدارس (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شركة البحر الأحمر تصدر نشرة إرشادات الرقابة الداخلية لمشاركتها مع القطاعين العام والخاص

Print
شركة البحر الأحمر تصدر نشرة إرشادات الرقابة الداخلية لمشاركتها مع القطاعين العام والخاص شركة البحر الأحمر تصدر نشرة إرشادات الرقابة الداخلية لمشاركتها مع القطاعين العام والخاص

شركة البحر الأحمر تصدر نشرة إرشادات الرقابة الداخلية لمشاركتها مع القطاعين العام والخاص

أصدرت شركة البحر الأحمر للتطوير، مجموعتها الخاصة من أدوات الرقابة الداخلية التي تمثل أفضل الممارسات المتبعة في مجال الحوكمة لمشاركتها مع المنظمات الأخرى في المملكة للاستفادة منها وتطبيقها، وذلك ضمن جهود المسؤولية المجتمعية لشركة البحر الأحمر.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة جون باغانو: أن هذه المجموعة تعد بمثابة الإرشادات التي يمكن اتباعها خطوة بخطوة عبر مختلف جوانب الحوكمة القابلة للتطبيق ابتداءً من اليوم الأول لأي مشروع أو عمل تجاري وهي متاحة للتحميل عبر صفحة أدوات الرقابة الداخلية لشركة البحر الأحمر للتطوير.

وقال: إن هذه المجموعة من الأدوات هي التي اعتمدتها شركة البحر الأحمر للتطوير وستواصل تبنيها لتطوير وإدارة مشروعي البحر الأحمر وأمالا، حيث تمثل السياحة المتجددة جوهر كل ما نطمح للقيام به، وتدعم مبادئ الحوكمة الخاصة بشركتنا، ولأننا نرسي معايير جديدةً في الوقت الذي نعمل فيه على تطوير وجهات سياحية عالمية ورائدة، قُمنا بتطوير مجموعة أدوات الرقابة الداخلية هذه لتكون مرجعًا لنا خلال مرحلة التطوير حاليًا والتشغيل مستقبلًا، مؤكدًا أن الشركة بأن تشارك ما نملكه من معرفة وخبرات مع المنظمات والمؤسسات الأخرى، حرصًا منا على التشجيع على تبني معايير حوكمة عالية في شتى أنحاء المملكة العربية .

وأبان "باغانو" أن الشركة في نهجها المتعلق بالحوكمة قد ركزت على أربع قيم رئيسة هي الاحترام، والتعاون، والشغف، والمسؤولية، وقد تم بالفعل مشاركة هذه المجموعة من أدوات الرقابة الداخلية مع عدد من المنظمات التي رحبت بالفعل بمجموعة التوجيهات والإرشادات وقامت بتبنيها مما انعكس أثره إيجابيًا على أعمالها.

من جهتها أكدت رئيس الحوكمة في شركة البحر الأحمر للتطوير الدكتورة مريم علي فيكتشلو أن هذه الإستراتيجية في الحوكمة تركز على مبدأ الشفافية والمساءلة بحيث تتم مراقبة الأهداف الموضوعة والتأكد من تحقيق الإدارات المعنية لها، وهذا ما يميز مجموعة الإرشادات التي انفردت بها الشركة وعملت على تعزيزها، ويمكن للقطاعين العام والخاص الاطلاع عليها من خلال موقع الشركة أو عبر الرابط التالي:-

https://cms.theredsea.sa/sitecore/service/notfound.aspx?item=%2fcontrols%2frich+text+editor%2f%7e%2flink&user=sitecore%5cAnonymous&site=shell

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ربط السعودية والإمارات عبر القطارات بنهاية 2022

ربط السعودية والإمارات عبر القطارات بنهاية 2022

حالة الطقس في السعودية اليوم.. أمطار ضباب ورياح ومكة الأعلى في العالم

حالة الطقس في السعودية اليوم.. أمطار ضباب ورياح ومكة الأعلى في العالم

ربط السعودية والإمارات عبر القطارات بنهاية 2022

ربط السعودية والإمارات عبر القطارات بنهاية 2022

التنقيب عن مواد تستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية في السعودية

التنقيب عن مواد تستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية في السعودية