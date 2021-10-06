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8 فئات وظيفية لتوطين قطاع التشغيل والصيانة وتمكين السعوديين

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8 فئات وظيفية لتوطين قطاع التشغيل والصيانة وتمكين السعوديين 8 فئات وظيفية لتوطين قطاع التشغيل والصيانة وتمكين السعوديين
بهدف الوصول إلى تحقيق الأمان والاستقرار الوظيفي وخلق مسار مهني واضح

8 فئات وظيفية لتوطين قطاع التشغيل والصيانة وتمكين السعوديين

حدد دليل التوطين لعقود التشغيل والصيانة 8 فئات وظيفية قياسية، تغطي أغلب وظائف القطاع، إضافة إلى نسب التوطين الأدنى لكل فئة ومستوى وظيفي بناءً على حجم العرض والطلب في السوق وجاذبية تلك الوظائف، حيث تنقسم الفئات الوظيفية إلى الميكانيكا والكهرباء والمدنية والمعدات والسلامة وتقنية المعلومات والخدمات العامة وفئة الوظائف الإدارية والدعم، سعيًا لتمكين السعوديين والسعوديات من وظائف التشغيل والصيانة بالجهات العامة.

وتشمل الفئات الوظيفية للميكانيكا، الوظائف الخاصة بتشغيل وصيانة وتأهيل المعدات والأنظمة الميكانيكية، كما تشمل الفئات الوظيفية الكهربائية، والوظائف الخاصة بتشغيل وصيانة المعدات والأنظمة الكهربائية، وتركز الفئة الوظيفية المدنية على الوظائف الخاصة بتشغيل وصيانة وتأهيل المنشآت والأنظمة المدنية، وتضم الفئة الوظيفية لتقنية المعلومات، الوظائف الخاصة بتطوير وبرمجة وتشغيل وصيانة أنظمة تقنية المعلومات وأمن الشبكات.

كما تضم الفئة الوظيفية للسلامة، الوظائف الخاصة بالصحة والسلامة المهنية، وتشمل الفئة الوظيفية للمعدات، الوظائف الخاصة بالمعدات المتحركة والرافعات والمركبات الثقيلة، وتندرج الوظائف الخاصة بالخدمات العامة واللوجستية تحت الفئة الوظيفية للخدمات العامة، وفي الفئة الوظيفية الإدارية والدعم، تأتي الوظائف الإدارية والداعمة مثل خدمة العملاء والفوترة والأعمال الإدارية والتخطيط والتطوير وغيرها.

ويسعى دليل التوطين لعقود التشغيل والصيانة، إلى جعل تلك الفئات الوظيفية أساسًا لعملية تطوير الموظف السعودي، حيث يُمكّن تحديد هذه الفئات، الجهات العامة، من تحديد الاحتياجات التدريبية والتطويرية الخاصة بالسعوديين العاملين في القطاع، بهدف الوصول إلى تحقيق الأمان والاستقرار الوظيفي وخلق مسار مهني واضح للسعوديين والسعوديات العاملين في قطاع التشغيل والصيانة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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