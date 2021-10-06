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«حماس»: قرار محكمة إسرائيلية بمنح اليهود حق أداء صلاة «صامتة» يعد انتهاك صارخ للقوانين

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«حماس»: قرار محكمة إسرائيلية بمنح اليهود حق أداء صلاة «صامتة» يعد انتهاك صارخ للقوانين «حماس»: قرار محكمة إسرائيلية بمنح اليهود حق أداء صلاة «صامتة» يعد انتهاك صارخ للقوانين

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قال المتحدث باسم حركة «حماس» حازم قاسم، إن قرار محكمة إسرائيلية بمنح اليهود حق أداء صلاة «صامتة» في الحرم القدسي، يشكل عدواناً صارخاً على المسجد الأقصى، وخطوة على طريق التقسيم الزماني والمكاني للمسجد، وهو انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الإنسانية.

وأضاف يؤكد هذا القرار من جديد تواطؤ القضاء الإسرائيلي في العدوان على الشعب والمشاركة في تزوير الحقائق والوقائع، لكنها لن تغير من حقائق التاريخ ولن تفلح في طمس الهوية الفلسطينية العربية للمدينة المقدسة.

وتابع: شعبنا الفلسطيني سيواصل نضاله المشروع لمواجهة المخططات الصهيونية التي تستهدف مقدسات الأمة، وصولًا لتحرير كامل التراب الفلسطيني واسترداد مقدساتنا الاسلامية والمسيحية.

ووجه التحية للمرابطين والمرابطات في ساحات المسجد الأقصى المبارك، الأمناء على هوية المدينة والسياج الحامي للمقدسات والسد المنيع في وجه المخططات التهويدية.

المصرى اليوم

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