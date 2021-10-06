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«تموين العجمي» تضبط سلعا غذائية منتهية الصلاحية بعدة مطاعم ومحلات (صور)

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«تموين العجمي» تضبط سلعا غذائية منتهية الصلاحية بعدة مطاعم ومحلات (صور) «تموين العجمي» تضبط سلعا غذائية منتهية الصلاحية بعدة مطاعم ومحلات (صور)

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شنت إدارة تموين العجمى في الاسكندرية، برئاسة ابراهيم خلف مدير الادارة، بالاشتراك مع مباحث ، حملات تموينية بنطاق الإدارة الأربعاء.

وأسفرت الحملة التي جرى تنفيذها في اطار تشديد الرقابة على المطاعم والمحلات وصلاحية المواد الغذائية المعروضة بها حفاظًا على صحة المواطنين، عن ضبط مطعم ومحل بمنطقة البيطاش بهم مواد غذائية فراخ وجمبري وخضار مجمد منتهية الصلاحية وتم تحرير الأصناف والكميات الآتية، 30 طبق فوم مغلف بها صدور فراخ زنة الطبق 1.5 كجم منتهية الصلاحية، و10 أكياس جمبرى زنة الكيس 400 جم منتهى الصلاحية، و4 طبق فوم به دبوس فراخ زنة الطبق الواحد 900 جم منتهى الصلاحية، و٢ باكو جبن موتزريلا زنة الباكو كجم منتهي الصلاحية، و15 عبوة سمبوسك زنة العبوة الواحدة 400 جرام منتهية الصلاحية.

كما تم ضبط أطباق لحوم مجمدة منتهية الصلاحية، وأكياس خضار مجمد منتهية الصلاحية.

"تموين العجمى" تضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية بمطاعم ومحلات (صور)
"تموين العجمى" تضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية بمطاعم ومحلات (صور)
"تموين العجمى" تضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية بمطاعم ومحلات (صور)

المصرى اليوم

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