«تكنولوجيا الزقازيق» تنهي استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد

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أعلنت إدارة كلية التكنولوجيا والتنمية جامعة الزقازيق، برئاسة الدكتور عماد قمحاوي عميد الكلية ، إستعدادها التام لإستقبال العام الدراسي الجديد 2021 -2022م .

وقال الدكتور عماد قمحاوي عميد الكلية، أنه في ظل وجود جائحة كورونا ،وتزامنا مع خطة وزارة التعليم العالي وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق ، والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بشأن اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية، والوقائية اللازمة، أنهت الكلية كافة أعمال التنظيف و التعقيم وصيانة القاعات والمدرجات الدراسية وكافة المعامل ، فضلا عن الإنتهاء من الجداول الدراسية ، وحاليا تستقبل ملفات قبول الطلاب الجدد.

وفي ذات السياق، تقوم إدارة الكلية خلال هذه الفترة ، بمتابعة أعمال إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد وتلقى التطعيمات للطلاب الجدد والقدامى للحفاظ على صحة الطلاب وسلامتهم.

كما شدد عميد الكلية علي أنه مع بداية العام الدراسي الجديد ، لن يتم السماح بدخول الطلاب إلى حرم الكلية وحضور المحاضرات دون تلقي اللقاح ، أو تواجد كارت التطعيم مع الطالب .

وأشار الدكتور خالد محروس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، إلي الدور الجمالي الذي تقوم به إدارة الكلية من تشجير وتزيين مداخل ومخارج مباني الكلية من زراعة أشجار مثمرة، مع تقليم وتهذيب الأشجار والنباتات المحيطة بحدائق الكلية، مما يعطي متنفساً طبيعي وجمالي للطلاب، وذلك في إطار إستعدادات الكلية لإستقبال الطلاب مع العام الدراسى الجديد، كما ساهم اتحاد طلاب الكلية في تجميل وتزيين جدران مباني الكلية من خلال رسومات تحمل شعار الكلية ،وشعار الاتحاد وشعار أسرة من أجل مصر.

جدير بالذكر أن طلاب الاتحاد يشاركون في إستقبال الطلاب الجدد المقبولين بالكلية، ومراجعة أوراقهم بالتنسيق مع إدارة شئون الطلاب بالكلية،كما يستعدون لحفل استقبال العام الجامعي الجديد للطلاب الجدد والقدامى .

وأوضح بهجت أباظة، مدير عام الكلية، انه تم تنظيف المرافق العامة في الكلية تباعا من الأسطح و رفع المخلفات الورقية من الحدائق الملحقة بأبنية الكلية، مع تطهير دورات المياه ونظافة المكاتب، مؤكدا استمرار مواصلة عمليات التنظيف والتنظيم و التعقيم الدوري للقاعات والمدرجات ومعامل التدريس، مع بداية العام الدراسي الجديد 2021/2022

وأكد عميد الكلية أنه تم الإنتهاء من جداول المحاضرات للطلاب والإعلان عنها علي الموقع الإلكتروني للكلية ، وعلي الصفحة الرسمية للكلية علي الفيسبوك ، مع التأكيد على ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة منذ اليوم الأول للدراسة، لافتا إلى أن العام الجديد سيشهد العديد من الأنشطة العامة المختلفة لطلاب الكلية ، تحقيقاً للتكامل بين الدراسة الأكاديمية والأنشطة الطلابية التى تساهم فى بناء شخصية الطالب ، وذلك من خلال مساهمة اتحاد الطلاب بالكلية في التجهيز لحفل استقبال الطلاب سواء الجدد أو القدامى بالكلية، بالتعاون مع رعاية الشباب والاسر بالكلية.