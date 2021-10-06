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تفقد الدكتور محمد سعد محمد، مدير مديرية التربية والتعليم في الاسكندرية، اليوم الاربعاء، مدرسة سموحة الفنية المتقدمة التجارية العسكرية بحضور اللواء أركان حرب صلاح عبدالمقصود قائد قطاع محافظات الاتجاه الشمالي والغربي لمدارس التأسيس العسكري، ولفيف من القادة وضباط المدرسة وهمت أبوكيلة مدير عام إدارة شرق، لمتابعة مدى استعداد وجاهزية المدرسة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2021 / 2022، وتجهيز المدرسة لتصبح مدرسة عسكرية لتحقيق أعلى معدلات الانضباط لطلاب التعليم الفني وغرس وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن، مشيدًا بفكرة المدارس الفنية العسكرية وزيادة انتشارها في شتى أنحاء الجمهورية.

وقال «سعد»، أن الفكرة بدأت بـ27 مدرسة على مستوى المحافظات وفي العام التالي 126 وتنتظم هذا العام الدراسة في 279 مدرسة.

وشدد على مديري عموم الإدارات على ضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة وإصلاح الأثاث وزجاج النوافذ وتهذيب الحديقة ورفع كفاءة أسوار المدارس وتطهير وتعقيم المدرسة وإعداد قوائم الفصول والإشراف العام واليومي والجدول المدرسي، وتطعيم المعلمين بلقاح كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حفاظًـا على صحة وسلامة كافة عناصر العملية التعليمية من طلاب ومعلمين وإداريين وعمال وأولياء أمور ومتابعين وموجهين .

وفي سياق متصل أكد مدير المديرية على أن إقبال العاملين بتعليم الإسكندرية على تلقي لقاح كورونا في ازدياد مستمر ما بين تلقي جرعتين أو جرعة أو تسجيل بالموقع، وتم تنظيم وحدة متنقلة إضافية لتطعيم العاملين بديوان عام المديرية على مدار يومين مطلع الأسبوع الجاري .

وكيل "تعليم الإسكندرية" يعلن جاهزية مدرسة سموحة العسكرية لاستقبال طلابها: انتظام الدراسة بـ 279 العام الجديد (صور)

وكيل "تعليم الإسكندرية" يعلن جاهزية مدرسة سموحة العسكرية لاستقبال طلابها: انتظام الدراسة بـ 279 العام الجديد (صور)

وكيل "تعليم الإسكندرية" يعلن جاهزية مدرسة سموحة العسكرية لاستقبال طلابها: انتظام الدراسة بـ 279 العام الجديد (صور)

وكيل "تعليم الإسكندرية" يعلن جاهزية مدرسة سموحة العسكرية لاستقبال طلابها: انتظام الدراسة بـ 279 العام الجديد (صور)

وكيل "تعليم الإسكندرية" يعلن جاهزية مدرسة سموحة العسكرية لاستقبال طلابها: انتظام الدراسة بـ 279 العام الجديد (صور)