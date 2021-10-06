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تسليم شهادات للمشاركين بورشتي الإخراج والتمثيل

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تسليم شهادات للمشاركين بورشتي الإخراج والتمثيل تسليم شهادات للمشاركين بورشتي الإخراج والتمثيل

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سلم رئيس المهرجان القومى للمسرح المصرى الفنان يوسف إسماعيل شهادات المشاركة لورشتى الإخراج والتمثيل عقب انتهاء مدة التدريب فيها، وشارك المدربان بتلك الورش، المخرج الكبير عصام السيد والفنان الكبير أحمد مختار، فى تسليم الشهادات لكل المشاركين فيها الذى عبروا عن سعادتهم بمدى الاستفادة من خبرات المدربين بتلك الورش.

وقال الفنان أحمد مختار إنه خلال الورشة تم تدريب الحضور على استكشاف طاقات الجسد والصوت، ومتطلبات فنون الأداء والتمثيل المسرحى، وكيفية الوصول إلى الشخصية ومعايشتها من خلال تدريبات على الشقين العملى والنظرى، من خلال منهج مدروس ومحدد ومعروف عالمياً يقوم الفنان أحمد مختار بالتدريب من خلاله.

كما قدم المخرج عصام السيد التعريف بأهم أساسيات ومبادئ الإخراج المسرحى مع استعراض نماذج حية من أهم أعمال المسرح المصرى وتحليلها من وجهة نظر إخراجية.

وانطلقت فعاليات المهرجان القومى للمسرح المصرى يوم 27 سبتمبر الماضى وتستمر حتى بعد غد، وكرم خلال حفل افتتاحه الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز وعبدالله غيث، كما كرمت النجمة إلهام شاهين والكاتب بهيج إسماعيل والفنان أشرف عبدالغفور والمخرج إميل جرجس والناقدة آمال بكير والفنان سامى مغاورى، والمهرجان فى دورته الرابعة عشرة اختار «الكاتب المسرحى المصرى» عنوانًا ومحورًا للدورة الحالية.

المصرى اليوم

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