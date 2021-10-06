عبر الموقع الرسمي لمهرجان المسرح.. جائزة بتصويت الجمهور لأفضل عرض مسرحي

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جائزة جديدة تضاف إلى جوائزه استحدثها المهرجان القومى للمسرح فى دورته الرابعة عشرة، وهى جائزة أفضل عرض مسرحى بتصويت الجمهور عبر الموقع الرسمى للمهرجان (www.ntfeg.org).

وقال الفنان يوسف إسماعيل، رئيس المهرجان، إن الجائزة تضاف إلى قائمة الجوائز التى يقدمها المهرجان، موضحا أن التصويت سيكون على الموقع الرسمى للمهرجان، على أن تعلن نتيجة العرض الفائز بالجائزة خلال حفل ختام المهرجان وتسليم جوائزه.

وأوضح «إسماعيل» أن العرض الفائز بجائزة أفضل عرض بتصويت الجمهور، سيحصل على شهادة تقدير خلال حفل الختام، على أن يبدأ التصويت مساء يوم 8 أكتوبر الجارى، مع انتهاء آخر عروض المهرجان وحتى الساعة السابعة مساء يوم السبت المقبل.