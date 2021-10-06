«يوتيوب» و«الموبايل» يهزمان «أبوالفنون»

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

عقد بالمجلس الأعلى للثقافة مائدة مستديرة بعنوان «الكتابة المسرحية فى عصر الصورة» تحدث فيها بعض الكتاب والمسرحيين والإعلاميين لمناقشة حول أهمية الصورة فى الكتابة المسرحية وأدارها الناقد جرجس شكرى، وذلك ضمن أيام المحاور الفكرية بفعاليات المهرجان القومى للمسرح المصرى فى دورته الرابعة عشرة، برئاسة الفنان يوسف إسماعيل.

المجلس الأعلى للثقافة

وقال الناقد جرجس شكرى: «إننا لا نناقش فى تلك المائدة المستديرة الكلمة والصورة فقط ولكن نناقش كيف أثرت الميديا على الكتابة ومناقشة الأعمال المسرحية، وفى الجلسات الماضية كنا قد بدأنا بالمسرح الشعرى وصولا لمسرح التسعينيات والمسرح فى مطلع الألفية الجديدة، واليوم نحن نناقش أهمية الصورة التى أرى من وجهة نظرى أنها أساس نجاح المسرح وإن لم تنجح الصورة على المسرح نعتبره مسمعا إذاعيا بالرغم من جودة النص».

المجلس الأعلى للثقافة

وقال الكاتب مجدى الحمزاوى «سيطرة الصورة على كل شىء وضعت المسرحيين هنا فى مصر فى حرج لأنهم أصبحوا يهتمون بالصورة أكثر من النص، وكلنا نعلم أن نص العرض المسرحى هو الحركة وهو الإضاءة وهو الصورة وهو أشياء كثيرة، وإن لم يكن المؤلف على علم بكل عناصر العرض المسرحى، إذن تكون لديه مشكلة لأنه لابد أن يكون ملما بكل تفاصيل المسرح، وعناصر العرض المسرحى تتكون من الممثل والمكان والنص المسرحى والجمهور لو تم تحقيق هذا سنحظى بمسرح متكامل».

وعلق الكاتب شاذلى فرح: «إنه من العبث ترك سيطرة الميديا الإلكترونية على كل أنواع الفنون، ولا أعلم ما هو المفترض عمله لمعالجة هذا الموضوع، ولكن يظل المسرح له عشقه، وأرى أن الميزانية عليها عامل وأرى أن الميزانية فى السينما والدراما مفتوحة وأتمنى أن يحظى المسرح بهذا الاهتمام».

المجلس الأعلى للثقافة

وقال الكاتب المسرحى سامح عثمان: «موضوع سيطرة الميديا على الفن المسرحى تجاوز العبث لأن هؤلاء الشباب والفتيات الذين يحملون قيما وأخلاقا مختلفة عن جيلنا يتعاملون مع القيم المسرحية والفنية والثقافية بشكل مؤقت، لأنه أصبح هناك تشابه مع باقى الجنسيات فى جميع أنحاء العالم فيما يقدم على صفحات الميديا، وللأسف الأزمة الأساسية أن هذا الأمر تجاوز (اليوتيوب) لأن دور العرض أصبحت الآن تتمثل فى جهاز تليفون صغير.

وأصبح الشاب أو الفتاة هم الأبطال، وأصبح لهم جمهور فى العالم الافتراضى، وينشأ هذا الجمهور على تلك السطحية بل ويقتدون بها، وأرى أن المسألة تجاوزت جمال المشهدية والمسألة تجاوزت أيضا دار العرض نفسها، وأنا فى كلمتى حرصت أن أنقل لكم شهادة عن الجيل الحالى، ليكن الأمر بين أيديكم والذى قد يشير إلى نقلة مختلفة قد تحدث وتتسبب فى وجود نشء بلا قيم أو ثوابت».

المجلس الأعلى للثقافة

وقال الكاتب محمد الصواف: «الذى يكتب للمسرح لابد أن يكتب داخل المسرح ويلم بكامل المفردات المسرحية ولابد أن يعلم معنى الجمهور المستهدف ولابد أن يكون لديه الذكاء ليحقق للجمهور كل ما يريد، وهناك أشخاص كثيرون يكتبون فى عالم آخر فى قضايا لا تهم الجمهور، ولكن الجمهور اليوم أصبح ذكيا ولابد أن نحترم ذكاءه حتى فى نصوص الأطفال لابد أن أتعامل معها بعقلانية بخلاف الأطفال قديما، وعن الورش المسرحية أرى أن الورش المسرحية الحالية ما هى إلا تهريج ولا يوجد مسرح دون فكر».