عمدة أشبيلية يكرم محافظ دمياط

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كرّم خوان إسباداس، عمدة أشبيلية الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وذلك خلال زيارتها لأسبانيا للمشاركة في المنتدى العالمى الثالث للحكومات المحلية والذى تنظمه الأمم المتحدة لتحالف الحضارات (UNAOC)، بأشبيلية في الفترة من ٥ إلى 7 أكتوبر.

,أكد اسباداس خلال الفعالية، أن الدكتورة منال عوض من أهم الشخصيات التي حققت تقدم بارز في تنفيذ خطة التنمية المستدامة، كما قام بتكريم بعض الشخصيات من ممثلى الدول المشاركة بالمنتدى..

وأشار أن المحافظ تلقي دعوة في وقت سابق من السيد ميغيل إنخيل موراتينوس الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات وعمدة اشبيلية للمشاركة في جلسات الحدث الذي تستضيفه المدينة، ويُعد «المنتدى الحضرى الأول لأسبانيا» تحت عنوان (خطة عام 2030 والصفق الأخضر في انتعاش المدن من منظور اقتصادى- اجتماعى)، بمشاركة رؤساء البلديات وقادة الحكومات المحلية بعدد من المدن حول العالم.

من جانبها، قالت «المحافظ» في تصريحات خاصة «للمصري اليوم»، أن ذلك الحدث العالمى يهدف إلى تسليط الضوء حول أبرز الممارسات التي اتخذتها المدن للتصدى لجائحة كورونا وسرد افضل سُبل التعافى، من أجل بناء مجتمعات اكثر تماسكًا وشمولاً، مضيفة إلى أنه وعلى هامش هذا المنتدى سيُعقد «حوار اشبيلية حول انشاء مدن قادرة على الصمود»، وذلك لاستكمال ما تم تحقيقه من مباحثات عقدتها الأمم المتحدة لتحالف الحضارات في لوس أنجلوس مارس ٢٠٢٠ والذى أعطى مساحة لرؤساء البلديات وقادة الحكومات الإقليمية للعمل من أجل خلق مدن اكثر شمولا وسلاما، مضيفة أنه كان من المقرر عقد منتدى آخر في نفس العام إلا ان جائحة كورونا حالت دون تحقيق ذلك، ومن هذا المنطلق جاء موضوع الحوار لتبادل الخبرات والمعلومات والممارسات والدروس المستفادة من الجائحة والتى يأتى في طابعها الأول انها أزمة صحية عالمية ولكنها أثرت على النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية بشكل كبير، فضلاً عن تبادل الأفكار لبناء مجتمعات متماسكة واكثر استدامة تحت مظلة«إنسانية واحدة وثقافات متعددة تعيش في سلام».