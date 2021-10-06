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سلامي: نصر أكتوبر وعد صدق من الله

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سلامي: نصر أكتوبر وعد صدق من الله سلامي: نصر أكتوبر وعد صدق من الله

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وجه الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، التحية إلى المصريين في ذكرى انتصارات أكتوبر، قائلًا إن نصر أكتوبر وعد صدق من الله سبحانه وتعالى إلى المؤمنين.

وأضاف «عبدالمعز» خلال تقديم برنامجه «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «دي ام سي» اليوم الأربعاء أن حرب تحرير سيناء تمت بكرم ونصر من الله.

وتابع: «وإحنا بنقوم بتهنئة بعض ونذكر أبنائنا بالتاريخ، والنصر، لازم نعرف ونعلم بعض دعاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم نصرك الذي وعدت».

وأشار إلى أن القرآن الكريم علمنا أن النصر من عند الله فقط يؤيد به من يشاء، مستشهدا بقول الله تعالى: «قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ۖ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ ۚ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ».

المصرى اليوم

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