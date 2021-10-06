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رئيس جامعة الزقازيق يسلم شهادات إتمام تدريب ريادة الأعمال لطلاب وخريجي الحسينية

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رئيس جامعة الزقازيق يسلم شهادات إتمام تدريب ريادة الأعمال لطلاب وخريجي الحسينية رئيس جامعة الزقازيق يسلم شهادات إتمام تدريب ريادة الأعمال لطلاب وخريجي الحسينية

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سلم الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، الأربع8اء، شهادات دورتي «حدد فكرة مشروعك»، و«أبدأ مشروعك»، للخريجين والطلاب من أبناء مركز الحسينية بالمحافظة، وذلك ضمن برنامج ريادة الأعمال الذي أطلقه رئيس الجامعة للنهوض بشباب وقري مركز الحسينية بالشرقية الواقعة ضمن مبادرة «حياة كريمة»، بحضور الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ووائل العاصي مدير مكتب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالشرقية، لتأهيل شباب مركز الحسينية.

وأوضح رئيس الجامعة أن مبادرة «حياة كريمة» لم تكن شاملة البنية التحتية والمدارس، والمستشفيات، والوحدات المحلية فقط، بل شاملة تطوير الإنسان وخاصة الشباب، والتأهيل لبدء العديد من المشروعات الصناعية والتجارية، بهدف القضاء على البطالة في مركز الحسينية.

وأكد رئيس جامعة الزقازيق، للطلاب والخريجين استعداد الجامعة لتقديم وتيسير كافة الإمكانيات ،للنهوض بالشباب وتأهيلهم وفقاً لمتطلبات سوق العمل .

جدير بالذكر أن جهاز تنمية المشروعات على الإستعداد لتقديم كافة التسهيلات للطلاب، من دعم مالي وفني لضمان نجاح مشروعاتهم، وقد عرض الشباب المشاركين بالدورة العديد من الأفكاروالمشروعات، خلال الدورة التي عقدت في الفترة من 26 سبتمبر حتي 6 أكتوبر الجاري، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالشرقية.

المصرى اليوم

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