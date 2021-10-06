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«بفخر بكوني زوجته».. هنادي مهنى تحتفل بعيد زواجها من أحمد خالد صالح

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«بفخر بكوني زوجته».. هنادي مهنى تحتفل بعيد زواجها من أحمد خالد صالح «بفخر بكوني زوجته».. هنادي مهنى تحتفل بعيد زواجها من أحمد خالد صالح

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احتفلت الفنانة هنادي مهنا، الاربعاء، بمشاركة زوجها الفنان أحمد خالد صالح بمناسبة مرور سنة على زواجهم، مشيرة إلى أنها تفخر بكونها شريكة حياته.

وقالت «هنادي» عبر «إنستجرام»، الأربعاء، إن «سنة سعيدة بكوني بفخر سيدة أحمد خالد صالح أحبك، ما شاء الله».

يذكر أن الفنانة هنادي مهنا تشاركت مع الفنان أحمد زاهر في بطولة مسلسل «ورا كل باب» الذي عرض مؤخرا، كما تشارك في بطولة فيلم «ليلة العيد» تأليف أحمد عبدالله، والذي صورت بعض مشاهده مؤخرا ويتحدث عن قهر المرأة بشكل عام، وتدور أحداثه في يوم واحد، ما بين يوم الوقفة وأول ايام العيد، ويستعرض العديد من جوانب القهر الذي يقع على المرأة، عبر عدة مراحل منها الطفولة والشباب.

كانت الفنانة هنادي مهنا قد أثارت الجدل منذ أشهر بسبب فقدانها للوزن الزائد بطريقة مذهلة في فترة قصيرة، وظهرت بلوك جديد أبهر جمهورها حيث تميزت بإطلالة رائعة ورشاقة غير مسبوقة.

المصرى اليوم

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