أخبار عاجلة

28 % نمواً في أعداد الأسر التي سكنت منازلها بنسبة تمكين 92 % خلال الربع الثاني -
أوبرا سان بطرسبورغ تقدم "ريغوليتو" في دبي -
بدء تسكين الطلاب المغتربين بالمدينة الجامعية لجامعة الأقصر -
ضبط 23طن حلويات جافة مغشوشة ومقلدة فى انتظار المولد النبوى -
الأتربي: انضمام البنوك لـ«الفاتورة الإلكترونية» دون إخلال بأحكام سرية الحسابات -
الطقس فى الأردن اليوم.. أمطار ودرجات الحرارة المتوقعة حتى السبت (فيديو) -
المشدد15عاما لمتهمين زورا محررات رسمية -
نقيب الفلاحين: على الحكومة عدم التخلي عن دعم المستلزمات الزراعية والمواد الغذائية رحمة بالمواطنين -
بعد زيارة السيسي لـ«المجر».. برلماني يطالب بصياغة إطار قانوني ملزم فى أزمة سد النهضة -
اليوم ..محاكمة متهمين استغلا طفليهما فى أعمال التسول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بعاملي الأرض والجمهور.. الأخضر السعودي يواجه اليابان

Print
بعاملي الأرض والجمهور.. الأخضر السعودي يواجه اليابان بعاملي الأرض والجمهور.. الأخضر السعودي يواجه اليابان
في منعطف حاسم من تصفيات مونديال 2022

بعاملي الأرض والجمهور.. الأخضر السعودي يواجه اليابان

يستضيف السعودي الأول لكرة القدم نظيره الياباني ،غداً الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" بجدة ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية "الدور الحاسم" المؤهلة إلى 2022م.


ويحتل الأخضر المركز الثاني بالمجموعة برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن أستراليا، واليابان بالمركز الثالث بـ 3 نقاط، بفارق الأهداف عن المنتخب العماني "الرابع"، فيما يحتل المنتخبان الفيتنامي والصيني المركزين الخامس والسادس بدون نقاط.


ويأمل الأخضر السعودي مواصلة مسيرته المميزة في التصفيات وكسب النقاط الثلاث إذ حقق فوزين متتاليين في الجولتين الأولى والثانية على فيتنام 3 ـ 1 في الرياض، وعلى عُمان 1 ـ 0 في مسقط, ومن ثم يسعى غداً للفوز على المنتخب الياباني "أحد المنافسين على إحدى بطاقتي التأهل المباشر للمونديال" والابتعاد عنه ومواصلة الانتصارات، مستغلاً عاملي الأرض والجمهور بعد إعلان وزارة الرياضة رفع الحضور الجماهيري إلى 100% خلال مواجهتي الأخضر أمام اليابان والصين في التصفيات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
طبيب المنتخب يصدم الجميع: الشناوي لم يكن سليما قبل لقاء ليبيا.. وغيابه 6 أسابيع

طبيب المنتخب يصدم الجميع: الشناوي لم يكن سليما قبل لقاء ليبيا.. وغيابه 6 أسابيع

مجدي عبد الغني يكشف سبب أزمة الشناوي مع جهاز المنتخب وحقيقة إقالة الحضري

مجدي عبد الغني يكشف سبب أزمة الشناوي مع جهاز المنتخب وحقيقة إقالة الحضري

جيلبرتو: مصر ستكرر فوزها على أنجولا في تصفيات كأس العالم

جيلبرتو: مصر ستكرر فوزها على أنجولا في تصفيات كأس العالم

"اتحاد القدم" يكشف تطورات إصابة حارس المنتخب "العويس"

"اتحاد القدم" يكشف تطورات إصابة حارس المنتخب "العويس"