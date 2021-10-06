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استشاري: إمكانية لتصغير الشكل 25 عامًا من خلال هذا الإجراء

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استشاري: إمكانية لتصغير الشكل 25 عامًا من خلال هذا الإجراء استشاري: إمكانية لتصغير الشكل 25 عامًا من خلال هذا الإجراء

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قال الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحة السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن هناك الكثير من الأجهزة التي تعمل مع بعض للوصول إلى النتيجة المرغوبة في شد الوجه والرقبة مثل تنقية الجي بلازما، وبعض الأجهزة الأخرى، وأحيانًا نستخدم الخيوط لرفع الوجه، وهذا الأمر يصغر الشكل بما يقارب الـ25 عامًا.

وتابع «السبكي»، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن درجات الترهل في الوجه والرقبة أحيانًا تكون كبيرة جدًا، وفي هذه الحالة قد يتم اللجوء إلى الحلول الجراحية، ولكن حجم الجرح يكون صغير لا يتعدى الـ4 سنتي، ويكون خلف الأذن فقط.

وأشار إلى أن شد من خلال تقنية الفيزر في منطقة البطن يشمل شد الترهلات في منطقة الظهر والأجناب، لكي يكون الشكل متكامل، وأحيانًا يتم شد الجسم كله من خلال إجراء واحد.

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