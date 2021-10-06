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قالت مارينا ويس، مديرة المكتب الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، إنه «نعتز بشراكتنا مع مصر في رحلتها الطموحة لتعزيز رأس المال البشري وتحقيق التغطية الصحية الشاملة».

جاء ذلك خلال اجتماع موسع، الأربعاء، بحضور وزيرى المالية الدكتور محمد معيط، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي؛ لإطلاق مشروعات التعاون بين وزارة المالية وشركاء التنمية الدوليين «البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية وهيئة التعاون الدولي اليابانية ومنظمة الصحة العالمية»؛ بهدف تدشين الدعم المالي والفني لمنظومة التأمين الصحي الشامل مع شركاء التنمية لمصربما يقرب من ملياردولار، ومن المتوقع إتاحة وبدء السحب من إجمالي ما يقرب من ٤٠٢ مليون دولار خلال الشهورالقليلة المقبلة.

وأضافت «هذا الدعم يمثل جزءًا من حزمة أوسع من دعمنا المستمر لجهود مصر في تحسين معيشة المواطنين، ويسهم في مد مظلة التأمين الصحى الشامل في ٦ محافظات، ويعزز الحوكمة ويدعم المؤسسات ذات الصلة بالتغطية الصحية الشاملة، ويوفر حماية مالية مؤقتة في مواجهة النفقات الصحية الخاصة المرتفعة التي تتحملها الفئات غير القادرة من السكان».