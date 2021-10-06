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«التعليم العالي»: توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء 10 جامعات خاصة تكنولوجية

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«التعليم العالي»: توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء 10 جامعات خاصة تكنولوجية «التعليم العالي»: توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء 10 جامعات خاصة تكنولوجية

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وقع د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء الأربعاء بروتوكول تعاون؛ بهدف إنشاء وتشغيل 10 جامعات خاصه تكنولوجية تطبق معايير دولية للجودة، وذلك بمجمع التعليم الخاص في القاهرة الجديدة.

وخلال مراسم توقيع البروتوكول، أكد د. خالد عبدالغفار أن الجامعات التكنولوجية تمثل رافدًا حديثًا ومهمًا في مسارات التعليم العالي في ، مشيرًا إلى دعم القيادة السياسية بضرورة العمل على الاهتمام بالتعليم التكنولوجي في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر وفقًا لرؤية الدولة للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، وتنفيذا لخطة الدولة للتنمية الصناعية والتكنولوجية.

وأشار الوزير إلى أهمية مواكبة التقدم العلمي في المجالات المختلفة وتوفير التخصصات العلمية والمهنية الحديثة لإعداد كوادر متميزة من الشباب القادر على اقتحام سوق العمل المحلي والدولي.

وأضاف الوزير انه جاري العمل على إنشاء ٧ جامعات تكنولوجية جديدة إضافة للثلاث جامعات تكنولوجية الحالية بالقاهرة الجديدة وقويسنا وبني سويف؛ وأن هذه الجامعات تستهدف تقديم كوادر متميزة للالتحاق بسوق العمل من خلال توفير تعليم تكنولوجى متطور طبقاَ لأعلى المعايير الدولية التي تقوم على ربط مخرجات العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل وما يميز هذا النموذج التعليمي هو دمج التدريب العملى في المصانع والشركات المتواجدة في المجتمع المحيط لتلك الجامعات مع النواحى النظرية لصقل المهارات الفنيه للطلاب بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل المعاصر محليًا وإقليميًا ودوليًا.

المصرى اليوم

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