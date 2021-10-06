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دار الافتاء :الجمعة أول أيام شهر ربيع الأول ..والمولد النبوى الثلاثاء 19 أكتوبر

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دار الافتاء :الجمعة أول أيام شهر ربيع الأول ..والمولد النبوى الثلاثاء 19 أكتوبر دار الافتاء :الجمعة أول أيام شهر ربيع الأول ..والمولد النبوى الثلاثاء 19 أكتوبر

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استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ ربيعٍ الأول لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس اليوم الاربعاء التاسعِ والعشرين من شهر صفر لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا الموافق السادس من شهر أكتوبر لعامِ ألفين وواحد وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وقد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتُ رؤية هلالِ شهر ربيعٍ الأول لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ، وبذك يوافق يوم المولد النبوى الشريف يوم الثلاثاء 12 ربيع الأول الموافق 19 أكتوبر الجارى.

وعلى ذلك أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن غدا الخميس الموافق السابع من شهر أكتوبر لعامِ ألفين وواحد وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر صفر ، وان يوم الجمعة هو أول أيام شهر ربيعٍ الأول لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا.

وتقدمت دار الإفتاء بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، كما تقدمت بالتهنئة للشعب المصري ، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على َ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.

المصرى اليوم

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