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عمرو محمود ياسين يوجه رساله لوالده: «أفلامك وثّقت حرب أكتوبر»

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عمرو محمود ياسين يوجه رساله لوالده: «أفلامك وثّقت حرب أكتوبر» عمرو محمود ياسين يوجه رساله لوالده: «أفلامك وثّقت حرب أكتوبر»

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قال الكاتب والفنان عمرو محمود ياسين إن يوم ذكرى حرب أكتوبر كانت دائمًا يوم استعادة الذكرى لوالده الراحل محمود ياسين في أعماله الفنية، مشيرًا إلى أن أفلامه وثّقت حرب أكتوبر.

وأضاف عمرو محمود ياسين في منشور على صفحته على موقع «فيس بوك»، الأربعاء، أن «النهارده اليوم اللي دايما كنت بتبقي مشغول فيه قوي، مكالمات وحوارات صحفية واستضافات في البرامج، من أجل استعادة ذكريات أفلامك اللي وثقت حرب أكتوبر ويوم العبور لترسم لنا أنت وزملائك من صناع تلك الأفلام الصوره البصرية لنا عن هذه المعارك الخالدة، رحم الله شهداء حرب أكتوبر الأبطال ورحم الله ابي وحبيي الغالي محمود ياسين».

المصرى اليوم

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