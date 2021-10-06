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تقرير: «فيسبوك» تبطئ طرح منتجاتها الجديدة على خلفية أنباء حول أضرار بسبب منصاتها

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تقرير: «فيسبوك» تبطئ طرح منتجاتها الجديدة على خلفية أنباء حول أضرار بسبب منصاتها تقرير: «فيسبوك» تبطئ طرح منتجاتها الجديدة على خلفية أنباء حول أضرار بسبب منصاتها

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ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن شركة «فيسبوك» الأمريكية أبطأت طرح المنتجات الجديدة على خلفية تقارير حول وجود أضرار بسبب منصاتها للتواصل الاجتماعي.

ونقلت الصحيفة، اليوم الأربعاء، عن مصادر مطلعة على الموضوع أن إدارة الشركة أبدأت خلال الأيام الأخيرة إصدار المنتجات الجديدة على خلفية التقارير الإعلامية وجلسات الاستماع في الكونغرس الأمريكي التي تتعلق بوثائق داخلية متعددة تسلط الضوء على أضرار ناجمة عن الخدمات التابعة لـ«فيسبوك».

وأضافت المصادر أن المسؤولين التنفيذيين في الشركة علقوا كذلك بعض الأعمال الخاصة بالمنتجات الموجودة حاليا في ظل استمرار «مراجعات السمعة»، التي تشمل أكثر من 10 أشخاص، لاكتشاف نقاط «فيسبوك» التي يمكن أن تتعرض للانتقادات ولضمان عدم تأثير المنتجات سلبا على الأطفال.

وتواجه الشركة فضيحة واسعة اندلعت إثر اتهامها من قبل الموظفة السابقة في «فيسبوك»، فرانسيس هاوغن، بالضلوع في تأجيج العنف في دول مختلفة وتجاهل الدراسات عن مواد مضرة بالأطفال في منصاتها للتواصل الاجتماعي.

المصرى اليوم

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