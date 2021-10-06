أخبار عاجلة

28 % نمواً في أعداد الأسر التي سكنت منازلها بنسبة تمكين 92 % خلال الربع الثاني -
أوبرا سان بطرسبورغ تقدم "ريغوليتو" في دبي -
بدء تسكين الطلاب المغتربين بالمدينة الجامعية لجامعة الأقصر -
ضبط 23طن حلويات جافة مغشوشة ومقلدة فى انتظار المولد النبوى -
الأتربي: انضمام البنوك لـ«الفاتورة الإلكترونية» دون إخلال بأحكام سرية الحسابات -
الطقس فى الأردن اليوم.. أمطار ودرجات الحرارة المتوقعة حتى السبت (فيديو) -
المشدد15عاما لمتهمين زورا محررات رسمية -
نقيب الفلاحين: على الحكومة عدم التخلي عن دعم المستلزمات الزراعية والمواد الغذائية رحمة بالمواطنين -
بعد زيارة السيسي لـ«المجر».. برلماني يطالب بصياغة إطار قانوني ملزم فى أزمة سد النهضة -
اليوم ..محاكمة متهمين استغلا طفليهما فى أعمال التسول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الممثل الرئيسي لـ«جايكا» في : مساندة القاهرة في تطبيق التغطية الصحية الشاملة (صور)

Print
الممثل الرئيسي لـ«جايكا» في مصر: مساندة القاهرة في تطبيق التغطية الصحية الشاملة (صور) الممثل الرئيسي لـ«جايكا» في : مساندة القاهرة في تطبيق التغطية الصحية الشاملة (صور)

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

قال يوشيفومي اومورا، الممثل الرئيسي لمكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» في ، إن «جايكا» تشارك المصرية في أولوية تحقيق التغطية الصحية الشاملة لضمان حصول جميع الأشخاص على خدمات صحية عالية الجودة دون مواجهة صعوبات مالية.

جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع موسع، الأربعاء، بحضوروزيرى المالية والتعاون الدولى- اليوم- لإطلاق مشروعات التعاون بين وزارة المالية وشركاء التنمية الدوليين «البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية وهيئة التعاون الدولي اليابانية ومنظمة الصحة العالمية»؛ بهدف تدشين الدعم المالي والفني لمنظومة التأمين الصحي الشامل مع شركاء التنمية لمصر بما يقرب من مليار دولار، ومن المتوقع إتاحة وبدء السحب من إجمالي ما يقرب من ٤٠٢ مليون دولار خلال الشهور القليلة المقبلة.

وأشاد بالإنجازات التي تحققت على أرض الواقع بالتغطية الصحية الشاملة، مؤكدًا حرص «جايكا» على التعاون مع الحكومة المصرية، وإيمان دولة اليابان بالدور المهم الذي يلعبه نظام التأمين الصحي الشامل «UHIS» في تحقيق التنمية المستدامة للبلدان والمجتمعات من خلال خبرة تاريخية ممتدة من تطبيق المنظومة الصحية باليابان، وبالتالي نتطلع إلى تبادل المعرفة مع مصر.

وأشار إلى أنه في عام ٢٠١٦، أطلقت كل من الحكومة المصرية واليابانية مبادرة التعاون بين اليابان ومصر في مجال الرعاية الصحية، خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح لليابان؛ الأمر الذي مهد الطريق لتحقيق شراكة بين البلدين في تعزيز نظام الرعاية الصحية من خلال دعم جهود مصر في تطبيق منظومة التغطية الصحية الشاملة، موضحًا أنه يسعدنا العمل مع شركاء التنمية الآخرين لتوحيد جهودنا معًا تحت قيادة الحكومة المصرية لتحقيق أجندة التنمية المحورية لمصر وأهداف التنمية المستدامة من أجل صحة جيدة للمواطنين المصريين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نقيب الفلاحين: على الحكومة عدم التخلي عن دعم المستلزمات الزراعية والمواد الغذائية رحمة بالمواطنين

نقيب الفلاحين: على الحكومة عدم التخلي عن دعم المستلزمات الزراعية والمواد الغذائية رحمة بالمواطنين

بعد زيارة السيسي لـ«المجر».. برلماني يطالب بصياغة إطار قانوني ملزم فى أزمة سد النهضة

بعد زيارة السيسي لـ«المجر».. برلماني يطالب بصياغة إطار قانوني ملزم فى أزمة سد النهضة

شاهد.. إنقاذ مصري حاول الانتحار من جسر جابر الأحمد بالكويت

شاهد.. إنقاذ مصري حاول الانتحار من جسر جابر الأحمد بالكويت

وزير القوى العاملة يبحث توفير برامج تدريبية لتحسين أوضاع عمل المصريين بالخارج

وزير القوى العاملة يبحث توفير برامج تدريبية لتحسين أوضاع عمل المصريين بالخارج