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معاون وزير المالية: ننسق مع «التعاون الدولي» في التواصل مع شركاء التنمية

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معاون وزير المالية: ننسق مع «التعاون الدولي» في التواصل مع شركاء التنمية معاون وزير المالية: ننسق مع «التعاون الدولي» في التواصل مع شركاء التنمية

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قالت مي فريد، معاون الوزير للعدالة الاقتصادية، مستشار مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل، إن المشروعات المتعلقة بالتعاون الفني والمالي مع شركاء التنمية تدار بشكل أساسي من خلال وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية، التي تمثل أحد الأنشطة التي تقوم بها الوحدة لدعم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في ، من خلال التواصل مع شركاء التنمية بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي وإشراكهم في مجالات تعاون مختلفة مع الجهات المعنية في المنظومة فضلًا عن تنسيق الأنشطة والبعثات بين مشروعات الدعم التي يتم التعاون فيها.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع بحضورالدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الأربعاء، لإطلاق مشروعات التعاون بين وزارة المالية وشركاء التنمية الدوليين «البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية وهيئة التعاون الدولي اليابانية ومنظمة الصحة العالمية»؛ بهدف تدشين الدعم المالي والفني لمنظومة التأمين الصحي الشامل مع شركاء التنمية لمصر بما يقرب من مليار دولار، ومن المتوقع إتاحة وبدء السحب من إجمالي ما يقرب من ٤٠٢ مليون دولار خلال الشهور القليلة المقبلة.

المصرى اليوم

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