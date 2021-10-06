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رئيس جامعة أسوان يتفقد اختبارات العمالة غير المنتظمة

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رئيس جامعة أسوان يتفقد اختبارات العمالة غير المنتظمة رئيس جامعة أسوان يتفقد اختبارات العمالة غير المنتظمة

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قام الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان بتشكيل لجنة لاختبارات العمالة الغير منتظمة بالجامعة وذلك في إطار إعادة هيكلة العاملين بالجامعة والعمل على تنمية قدراتهم.

وتفقد عثمان، الأربعاء، رئيس الجامعة اختبارات لجنة إعادة هيكلة العمالة غير المنتظمة برفقة الدكتور اشرف إمام استاذ ورئيس قسم الجيولوجيا بكلية العلوم ومدير مركز التدريب ورئيس اللجنة وعضوية كلا من الدكتور محمد عيد مدير مركز المعلومات والدكتور ناصر محمد مدير وحدة التعلم الإلكتروني وأمين عام الجامعة المساعد ومدير ادارة الموارد البشرية ومدير إدارة التوجيه المالي ومدير عام الشؤن الإدارية.

وأكد رئيس الجامعة على أهمية التدريب وتنمية مهارات العاملين بالجامعة ويأتي ذلك في إطار مكانة جامعة أسوان في التصنيفات العلمية التي حققتها مؤخرا عالميا والعمل على إعادة هيكلة العاملين بالجامعة وتدريبهم لرفع كفاءتهم الوظيفية والإدارية.

المصرى اليوم

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