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جوجل: 150 مليون شخص يستخدمون نظم حمايتنا الفائقة

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جوجل: 150 مليون شخص يستخدمون نظم حمايتنا الفائقة جوجل: 150 مليون شخص يستخدمون نظم حمايتنا الفائقة

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أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية أنه بات لديها حاليا 150 مليون شخص يستخدمون نظم حمايتها الفائقة المعروفة باسم "المصادقة الثنائية الافتراضية".

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" أن جوجل عبر نظم حمايتها الفائقة ستوفر دعما أمنيا كبيرا لحماية مستخدميها.


ويعمل نظام المصادقة الثنائية لدى جوجل، عند إدخال كلمة المرور لفتح تطبيق ما، سيتلقى المستخدم رسالة نصية على جهازه الشخصي برمز فريد يُستخدم لمرة واحدة للتحقق من الهوية وفتح التطبيق.

وأوضحت جوجل بأنه بنهاية عام 2021 سيكون لديها 150 مليون مستخدم يستخدمون تلك الخطوات فائقة الحماية، منهم 2 مليون شخص على موقع "يوتيوب".

ووصفت جوجل تلك الخاصية بأنها إحدى أكثر الطرق موثوقية، لمنع الوصول غير المصرح به إلى الحسابات والشبكات.

وتابعت بقولها "نحن ندرك أيضًا أن خيارات المصادقة الثنائية ليست مناسبة للجميع، لذلك نحن نعمل على تقنيات توفر تجربة مصادقة مريحة وآمنة وتقلل من الاعتماد على كلمات المرور على المدى الطويل".

المصرى اليوم

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