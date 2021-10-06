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يلعب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك مع نظيره برشلونة الإسباني الآن ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية سوبر جلوب والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

تنطلق المباراة المرتقبة الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة - الثامنة بتوقيت مكة المكرمة - التاسعة بتوقيت الإمارات على الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله بجدة

ولمتابعة مشاهدة بث مباشر لـ مباراة الزمالك ضد برشلونة في كأس العالم للأندية لـ كرة اليد سوبر جلوب اليوم الأربعاء 6-10-2021 اضغط هنــــــا 1

ولمتابعة مشاهدة بث مباشر لـ مباراة الزمالك ضد برشلونة في كأس العالم للأندية لـ كرة اليد سوبر جلوب اليوم الأربعاء 6-10-2021 اضغط هنــــــا 2

ولمتابعة مشاهدة بث مباشر لـ مباراة الزمالك ضد برشلونة في كأس العالم للأندية لـ كرة اليد سوبر جلوب اليوم الأربعاء 6-10-2021 اضغط هنــــــا 3

تمكنت قناة أون سبورت من الحصول على حقوق بث مباريات كأس العالم للأندية لكرة اليد «سوبر جلوب».

وتقام كأس العالم للأندية لكرة اليد في المملكة العربية السعودية من 5 إلى 9 أكتوبر المقبل، والتي يشارك بها نادي الزمالك من مصر بصفته بطلا عن القارة الإفريقية.

ويشارك في مونديال الأندية 10 فرق هي نادي الزمالك المصري والنور والوحدة السعوديان والدحيل القطري بطل آسيا وبرشلونة الإسباني حامل اللقب وكل من ومجدبورج الألماني بطل أوروبا وة آلبورج الدنماركي، وسان فرانسيسكو الأمريكي بطل أمريكا الشمالية وبينيروس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية وجامعة سيدني الأسترالي بطل أستراليا.

قامت مجموعة قنوات اون تايم سبورتس بالنشر عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لتنبيه جمهور الأهلي والزمالك والفريق الرياضية في مصر على التردد الجديد لمجموعة قنواتها التردد الجديد هو « .. 11861 معدل الترميز 27500.. ».

تذيع قناة اون تايم سبورتس من خلال التردد الجديد « .. 11861 معدل الترميز 27500.. » الزمالك وبرشلونة.

أظهرت محركات البحث أن جمهور الرياضة المصرية يبحث عن التردد الجديد لمجموعة قنوات أون تايم سبورت on time sports اليوم لمشاهدة مباراة الزمالك ضد برشلونة في كأس العالم لكرة اليد.

وقامت مجموعة قنوات ON.. اون تايم سبورتس بالنشر عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لتنبيه جمهور الاهلي والزمالك والفرق الرياضية في مصر على التردد الجديد لمجموعة قنواتها.

وأظهرت محركات البحث أن جمهور الرياضة المصرية يبحث عن التردد الجديد لمجموعة قنوات أون تايم سبورت on time sports لمشاهدة مباريات الزمالك لكرة اليد.

وتعتبر قناة أون سبورت من أهم القنوات الرياضية المصرية التي تُعرض المباريات في مختلف الألعاب الرياضية في مصر، خاصة الدوري المصري عبر البث المباشر على قمر النايل سات لذلك تبحث الجماهير عن تردد أون سبورت

تردد قناة اون تايم سبورتس الجديد.. تردد قنوات ON لمشاهدة الدوري المصري الممتاز

التردد الجديد هو «.. 11861 معدل الترميز 27500..» .

تردد القناة 11861

معامل الاستقطاب رأسي

معامل الترميز27500

معامل تصحيح الخطأ6/5

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